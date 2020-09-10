https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577048760.html

Эксперты рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Никаких длительных ограничений после вакцинации от коронавируса у участников исследования нет, занятия спортом не запрещены, сообщили РИА Новости в оперативном... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:23

2020-09-10T16:23

2020-09-10T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Никаких длительных ограничений после вакцинации от коронавируса у участников исследования нет, занятия спортом не запрещены, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.В штабе отметили, что единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса – недопустимость прививания от других заболеваний в течение 30 дней.Все добровольцы, подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований, предварительно обязательно проходят медицинский осмотр. После проведения вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в среду в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200813/1575730721.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество