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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577048760.html
Эксперты рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Никаких длительных ограничений после вакцинации от коронавируса у участников исследования нет, занятия спортом не запрещены, сообщили РИА Новости в оперативном... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:23
2020-09-10T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Никаких длительных ограничений после вакцинации от коронавируса у участников исследования нет, занятия спортом не запрещены, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.В штабе отметили, что единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса – недопустимость прививания от других заболеваний в течение 30 дней.Все добровольцы, подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований, предварительно обязательно проходят медицинский осмотр. После проведения вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в среду в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Эксперты рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

16:23 10.09.2020
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗанятия спортом в Москве
Занятия спортом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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Занятия спортом в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никаких длительных ограничений после вакцинации от коронавируса у участников исследования нет, занятия спортом не запрещены, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"После проведения вакцинации в рамках пострегистрационного исследования существенно менять образ жизни не нужно. В день вакцинации, конечно, как и после любой медицинской процедуры, не стоит идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу. Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок. Однако ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", - сообщили в оперштабе.
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В штабе отметили, что единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса – недопустимость прививания от других заболеваний в течение 30 дней.
Все добровольцы, подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований, предварительно обязательно проходят медицинский осмотр. После проведения вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в среду в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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