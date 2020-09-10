Эксперты рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
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Занятия спортом в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никаких длительных ограничений после вакцинации от коронавируса у участников исследования нет, занятия спортом не запрещены, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"После проведения вакцинации в рамках пострегистрационного исследования существенно менять образ жизни не нужно. В день вакцинации, конечно, как и после любой медицинской процедуры, не стоит идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу. Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок. Однако ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", - сообщили в оперштабе.
В штабе отметили, что единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса – недопустимость прививания от других заболеваний в течение 30 дней.
Все добровольцы, подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований, предварительно обязательно проходят медицинский осмотр. После проведения вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в среду в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
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