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В РФПИ рассказали о планах производства вакцины от COVID-19 за рубежом
Российский фонд прямых инвестиций планирует произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, в 2021 году - более 500... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:35
2020-09-10T18:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a> планирует произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, в 2021 году - более 500 миллионов доз, сказал глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество

В РФПИ рассказали о планах производства вакцины от COVID-19 за рубежом

18:35 10.09.2020 (обновлено: 18:53 10.09.2020)
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций планирует произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, в 2021 году - более 500 миллионов доз, сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки.

"Мы планируем произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины, в следующем году мы планируем произвести более 500 миллионов доз вакцины за рубежом, мы готовы подписывать соглашения с различными странами, но для нас важно подписывать это ответственно, исходя из производственных мощностей", - сказал он.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
4650010
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - Общество
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