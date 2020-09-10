В РФПИ рассказали о планах производства вакцины от COVID-19 за рубежом
18:35 10.09.2020 (обновлено: 18:53 10.09.2020)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций планирует произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, в 2021 году - более 500 миллионов доз, сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки.
"Мы планируем произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины, в следующем году мы планируем произвести более 500 миллионов доз вакцины за рубежом, мы готовы подписывать соглашения с различными странами, но для нас важно подписывать это ответственно, исходя из производственных мощностей", - сказал он.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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