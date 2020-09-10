https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577057846.html

Разработчик вакцины "Спутник V" рассказал о ее действии

Двукратная схема введения вакцины "Спутник V" позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:23

2020-09-10T18:23

2020-09-10T19:00

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Двукратная схема введения вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>."Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев", - сказал Логунов на брифинге.Он пояснил, что вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.По словам Логунова, такая схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество