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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577057846.html
Разработчик вакцины "Спутник V" рассказал о ее действии
Двукратная схема введения вакцины "Спутник V" позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:23
2020-09-10T19:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Двукратная схема введения вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>."Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев", - сказал Логунов на брифинге.Он пояснил, что вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.По словам Логунова, такая схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Разработчик вакцины "Спутник V" рассказал о ее действии

18:23 10.09.2020 (обновлено: 19:00 10.09.2020)
1343
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Двукратная схема введения вакцины "Спутник V" позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
"Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев", - сказал Логунов на брифинге.
Он пояснил, что вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.
По словам Логунова, такая схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
5090002
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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