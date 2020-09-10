https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577057369.html
Россия поставит 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 в Латинскую Америку
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" в Латинскую Америку в объёме до... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:16
2020-09-10T18:16
2020-09-10T18:22
кирилл дмитриев
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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<strong>МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> анонсировал поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" в <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинскую Америку</a> в объёме до 100 миллионов доз."Вчера мы договорились о поставках 32 миллионов доз вакцины в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>. В ближайшее время, буквально завтра мы объявим о поставке до 100 миллионов доз в другие страны Латинской Америки", - сообщил Дмитриев в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, в мире