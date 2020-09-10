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Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса
Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в Москве, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:41
2020-09-10T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она уточнила, что прирост желающих в день - по 5-6 тысяч человек.Ракова уточнила, что в среду от COVID привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья отслеживают с помощью браслетов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса

16:41 10.09.2020 (обновлено: 17:21 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в Москве, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В исследовании должно принять участие 40 тысяч человек. У нас очень активно идет запись соискателей, на сегодняшний день их уже более 35 тысяч. Но кто-то по медицинским показателям не может принять участие, кто-то подаст заявление, но не придет, поэтому еще все желающие могут принять участие и записаться", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Она уточнила, что прирост желающих в день - по 5-6 тысяч человек.
Ракова уточнила, что в среду от COVID привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья отслеживают с помощью браслетов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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