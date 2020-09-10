https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577050675.html

Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса

Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в Москве, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:41

2020-09-10T16:41

2020-09-10T17:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она уточнила, что прирост желающих в день - по 5-6 тысяч человек.Ракова уточнила, что в среду от COVID привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья отслеживают с помощью браслетов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва