https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577050675.html
Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса
Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в Москве, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:41
2020-09-10T16:41
2020-09-10T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она уточнила, что прирост желающих в день - по 5-6 тысяч человек.Ракова уточнила, что в среду от COVID привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья отслеживают с помощью браслетов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва