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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577045666.html
Эксперт рассказал, когда появятся вакцины для профилактики коронавируса
Сразу несколько вакцинных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции могут появиться в ближайшие полгода, считает и.о. директора НИИ гриппа имени... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:40
2020-09-10T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. </strong>Сразу несколько вакцинных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции могут появиться в ближайшие полгода, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.Лиознов напомнил, что НИИ гриппа разрабатывает собственную вакцину против коронавирусной инфекции. "Ждем нашу собственную вакцину. Мы уже выбрали кандидатов (добровольцев – ред.) и сейчас проводим доклинические исследования", - отметил он.Ранее в августе глава НИИ гриппа сообщал, что клинические испытания этой вакцины запланированы на начало 2021 года.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577043187.html
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коронавирус в россии, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество

Эксперт рассказал, когда появятся вакцины для профилактики коронавируса

15:40 10.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Сразу несколько вакцинных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции могут появиться в ближайшие полгода, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
"Мы ожидаем прорыва (в этой области – ред.), наверное, в ближайшее время… Сегодня уже понятно, что вакцина будет, это только вопрос времени… В ближайшие месяцы, полгода, на рынке появятся сразу несколько препаратов для профилактики COVID-19", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Лиознов напомнил, что НИИ гриппа разрабатывает собственную вакцину против коронавирусной инфекции. "Ждем нашу собственную вакцину. Мы уже выбрали кандидатов (добровольцев – ред.) и сейчас проводим доклинические исследования", - отметил он.
Ранее в августе глава НИИ гриппа сообщал, что клинические испытания этой вакцины запланированы на начало 2021 года.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
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