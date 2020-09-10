https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577045666.html

Эксперт рассказал, когда появятся вакцины для профилактики коронавируса

Сразу несколько вакцинных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции могут появиться в ближайшие полгода, считает и.о. директора НИИ гриппа имени... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:40

2020-09-10T15:40

2020-09-10T15:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. </strong>Сразу несколько вакцинных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции могут появиться в ближайшие полгода, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.Лиознов напомнил, что НИИ гриппа разрабатывает собственную вакцину против коронавирусной инфекции. "Ждем нашу собственную вакцину. Мы уже выбрали кандидатов (добровольцев – ред.) и сейчас проводим доклинические исследования", - отметил он.Ранее в августе глава НИИ гриппа сообщал, что клинические испытания этой вакцины запланированы на начало 2021 года.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577043187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество