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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577043187.html
Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием
Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:11
2020-09-10T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
воз
оон
общество
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<strong>ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на открытии встречи Консультативного совета Акселератора <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по обеспечению доступа к вакцинам (ACT)."Одна вакцина не может устранить этот кризис в краткосрочном плане. Но начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех, потому что вирус не признает границ. И мы должны ускорить научные разработки в области производства и диагностики вакцин. У нас есть такой механизм – это Акселератор по обеспечению доступа к вакцинам", - сказал он.Гутерреш подчеркнул, что для эффективной борьбы против COVID-19 необходимо преодолеть узконациональные интересы, начать принимать политические решения и выделить дополнительное финансирование."Три миллиарда долларов, которые уже внесены (в работу ACT – ред.) – это начальный капитал для начального этапа работа акселератора. Нам дополнительно нужно 35 миллиардов долларов, чтобы перейти от начального этапа к операционной оперативной работе", - сказал он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
скажите это правительству США)) Уж если сейчас на уровне УЧЕНЫХ грызня, то что начнется, когда медфирмы займутся выпуском? Кто САМ откажется от прибылей?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, общество

Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием

15:11 10.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии встречи Консультативного совета Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT).
"Одна вакцина не может устранить этот кризис в краткосрочном плане. Но начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех, потому что вирус не признает границ. И мы должны ускорить научные разработки в области производства и диагностики вакцин. У нас есть такой механизм – это Акселератор по обеспечению доступа к вакцинам", - сказал он.
Гутерреш подчеркнул, что для эффективной борьбы против COVID-19 необходимо преодолеть узконациональные интересы, начать принимать политические решения и выделить дополнительное финансирование.
"Три миллиарда долларов, которые уже внесены (в работу ACT – ред.) – это начальный капитал для начального этапа работа акселератора. Нам дополнительно нужно 35 миллиардов долларов, чтобы перейти от начального этапа к операционной оперативной работе", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
74410233
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВОЗООНОбщество
Популярные комментарии
скажите это правительству США)) Уж если сейчас на уровне УЧЕНЫХ грызня, то что начнется, когда медфирмы займутся выпуском? Кто САМ откажется от прибылей?
10 сентября, 15:15
О Ольга Занкова
900200
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