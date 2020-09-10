https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577043187.html

Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием

Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:11

2020-09-10T15:11

2020-09-10T15:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

воз

оон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030778_0:254:3043:1966_1400x0_80_0_0_9defa62eccb75c5eabbc5d04a6260f53.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на открытии встречи Консультативного совета Акселератора <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по обеспечению доступа к вакцинам (ACT)."Одна вакцина не может устранить этот кризис в краткосрочном плане. Но начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех, потому что вирус не признает границ. И мы должны ускорить научные разработки в области производства и диагностики вакцин. У нас есть такой механизм – это Акселератор по обеспечению доступа к вакцинам", - сказал он.Гутерреш подчеркнул, что для эффективной борьбы против COVID-19 необходимо преодолеть узконациональные интересы, начать принимать политические решения и выделить дополнительное финансирование."Три миллиарда долларов, которые уже внесены (в работу ACT – ред.) – это начальный капитал для начального этапа работа акселератора. Нам дополнительно нужно 35 миллиардов долларов, чтобы перейти от начального этапа к операционной оперативной работе", - сказал он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

Ольга Занкова скажите это правительству США)) Уж если сейчас на уровне УЧЕНЫХ грызня, то что начнется, когда медфирмы займутся выпуском? Кто САМ откажется от прибылей? 11

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, общество