https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577043187.html
Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием
Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:11
2020-09-10T15:11
2020-09-10T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
воз
оон
общество
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<strong>ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, но одна она не может победить нынешний кризис, заявил в четверг генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на открытии встречи Консультативного совета Акселератора <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по обеспечению доступа к вакцинам (ACT)."Одна вакцина не может устранить этот кризис в краткосрочном плане. Но начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех, потому что вирус не признает границ. И мы должны ускорить научные разработки в области производства и диагностики вакцин. У нас есть такой механизм – это Акселератор по обеспечению доступа к вакцинам", - сказал он.Гутерреш подчеркнул, что для эффективной борьбы против COVID-19 необходимо преодолеть узконациональные интересы, начать принимать политические решения и выделить дополнительное финансирование."Три миллиарда долларов, которые уже внесены (в работу ACT – ред.) – это начальный капитал для начального этапа работа акселератора. Нам дополнительно нужно 35 миллиардов долларов, чтобы перейти от начального этапа к операционной оперативной работе", - сказал он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Ольга Занкова
скажите это правительству США)) Уж если сейчас на уровне УЧЕНЫХ грызня, то что начнется, когда медфирмы займутся выпуском? Кто САМ откажется от прибылей?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, общество