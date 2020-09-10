https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577031044.html

Разработчик "Спутник V" опроверг обвинения в недостоверности статистики

Центр Гамалеи категорически отвергает выдвинутые зарубежными учеными обвинения в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:04

2020-09-10T13:04

2020-09-10T13:06

денис логунов

нии им. гамалеи

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

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в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи категорически отвергает выдвинутые зарубежными учеными обвинения в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Центра <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>.Ранее научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что разработчик вакцины уже направил развёрнутые ответы редактору журнала "The Lancet".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030818.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, в мире