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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577031044.html
Разработчик "Спутник V" опроверг обвинения в недостоверности статистики
Центр Гамалеи категорически отвергает выдвинутые зарубежными учеными обвинения в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:04
2020-09-10T13:06
денис логунов
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вакцина "спутник v"
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в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи категорически отвергает выдвинутые зарубежными учеными обвинения в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Центра <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>.Ранее научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что разработчик вакцины уже направил развёрнутые ответы редактору журнала "The Lancet".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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денис логунов, нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, в мире

Разработчик "Спутник V" опроверг обвинения в недостоверности статистики

13:04 10.09.2020 (обновлено: 13:06 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Центр Гамалеи категорически отвергает выдвинутые зарубежными учеными обвинения в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Центра Денис Логунов.
Ранее научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.
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Вчера, 13:01Распространение нового коронавируса
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
"НИЦЭМ им. Гамалеи категорически отвергает выдвинутые группой ученых обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet", - сказал Логунов.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что разработчик вакцины уже направил развёрнутые ответы редактору журнала "The Lancet".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ЛогуновНИИ им. ГамалеиВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВ мире
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