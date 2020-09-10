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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030048.html
AstraZeneca планирует оценить эффективность вакцины к концу года
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина, если фирма сможет... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:51
2020-09-10T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Британская фармацевтическая компания <a href="https://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc" target="_blank">AstraZeneca</a> рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина, если фирма сможет возобновить прерванные испытания препарата, сообщает агентство <a href="https://ru.reuters.com/news" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на главу компании Паскаля Сорио.По словам Сорио, для установления точного диагноза у участника испытаний, у которого ранее обнаружили "нежелательный эффект", необходимо провести больше анализов. Глава AstraZeneca подчеркнул, что данные о диагнозе будут переданы независимой комиссии по безопасности, которая потом, как ожидается, сообщит компании, может ли она продолжит испытания.Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Газета<a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Financial Times</a> со ссылкой на информированные источники сообщила у, что испытания могут возобновиться на следующей неделе. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания - поперечного миелита.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , в мире

AstraZeneca планирует оценить эффективность вакцины к концу года

12:51 10.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина, если фирма сможет возобновить прерванные испытания препарата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Паскаля Сорио.

"До конца года мы должны узнать, защищает ли потенциальная вакцина от COVID-19", - сказал он.

По словам Сорио, для установления точного диагноза у участника испытаний, у которого ранее обнаружили "нежелательный эффект", необходимо провести больше анализов. Глава AstraZeneca подчеркнул, что данные о диагнозе будут переданы независимой комиссии по безопасности, которая потом, как ожидается, сообщит компании, может ли она продолжит испытания.
Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила у, что испытания могут возобновиться на следующей неделе. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания - поперечного миелита.
Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaВ мире
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