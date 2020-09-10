https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030048.html

AstraZeneca планирует оценить эффективность вакцины к концу года

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина, если фирма сможет... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:51

2020-09-10T12:51

2020-09-10T12:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155344/43/1553444381_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_50addcd416fbfcf1e29ad18255160f95.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Британская фармацевтическая компания <a href="https://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc" target="_blank">AstraZeneca</a> рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина, если фирма сможет возобновить прерванные испытания препарата, сообщает агентство <a href="https://ru.reuters.com/news" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на главу компании Паскаля Сорио.По словам Сорио, для установления точного диагноза у участника испытаний, у которого ранее обнаружили "нежелательный эффект", необходимо провести больше анализов. Глава AstraZeneca подчеркнул, что данные о диагнозе будут переданы независимой комиссии по безопасности, которая потом, как ожидается, сообщит компании, может ли она продолжит испытания.Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Газета<a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Financial Times</a> со ссылкой на информированные источники сообщила у, что испытания могут возобновиться на следующей неделе. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания - поперечного миелита.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200909/voz-1576993571.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , в мире