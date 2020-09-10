Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/vakansii-1577054340.html
Ракова рассказала о ситуации с вакансиями в Москве
Для москвичей на сегодняшний день открыты 180 тысяч вакансий, в период пандемии их было всего 40 тысяч, востребованы специалисты в сферах ритейла, услуг,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:31
2020-09-10T17:31
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_0:250:3001:1938_1400x0_80_0_0_e5380dadea2e721804c06652ddf8fe8d.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Для москвичей на сегодняшний день открыты 180 тысяч вакансий, в период пандемии их было всего 40 тысяч, востребованы специалисты в сферах ритейла, услуг, торговли, IT-технологий, сообщила заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она отметила, что рынок вакансий адаптируется к новым условиям."На сегодняшний день совместно с сайтами, которые предлагают вакансии, у нас по городу 180 тысяч вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателей. Для сравнения: в период пандемии у нас было 40 тысяч вакансий, а теперь 180 тысяч", - сказала Ракова в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Она добавила, что власти отрабатывают новые формы работы с работодателями – узнают у них, чего они хотят от соискателей, чтобы потом научить соискателей презентовать себя и объяснить им, какими навыками они должны обладать."На сегодняшний день хорошо идет у нас потребность в ритейле, в услугах различных, в торговле, хорошо востребованы специалисты в IT, электронной торговле", - сказала Ракова.
https://ria.ru/20200713/1574257678.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_150:0:2817:2000_1400x0_80_0_0_ce132dd8f4a9271681b5d1eaeeff9535.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Ракова рассказала о ситуации с вакансиями в Москве

17:31 10.09.2020
92
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для москвичей на сегодняшний день открыты 180 тысяч вакансий, в период пандемии их было всего 40 тысяч, востребованы специалисты в сферах ритейла, услуг, торговли, IT-технологий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что рынок вакансий адаптируется к новым условиям.
"На сегодняшний день совместно с сайтами, которые предлагают вакансии, у нас по городу 180 тысяч вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателей. Для сравнения: в период пандемии у нас было 40 тысяч вакансий, а теперь 180 тысяч", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она добавила, что власти отрабатывают новые формы работы с работодателями – узнают у них, чего они хотят от соискателей, чтобы потом научить соискателей презентовать себя и объяснить им, какими навыками они должны обладать.
"На сегодняшний день хорошо идет у нас потребность в ритейле, в услугах различных, в торговле, хорошо востребованы специалисты в IT, электронной торговле", - сказала Ракова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 10:01
Путин назвал главной задачей поддержку занятости
100002
Обсудить 0
Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Медик держит шприц с вакциной
В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
В Рязани торговому городку вернут исторический облик, заявил губернатор
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Минздрав рассказал, когда начнется широкая вакцинация от коронавируса
Цех розлива водки
В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста продажи алкоголя
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии
В Татарстане на избирательных участках появятся роботы
Подготовка школы к новому учебному году
Ракова рассказала о работе школ и детсадов в Москве с учетом коронавируса
Главный вход Парка Культуры и Отдыха имени Горького
Неделя дизайна в Милане стала партнером "Российской креативной недели"
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции
Площадь Тысячелетия в Саранске
Мордовская больница получила десять тысяч масок из Китая
Студенты в перерыве между лекциями
Названа самая "молодежная" профессия в России
Школьные канцелярские товары
Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко об ущербе от протестов: "Никто до сих пор не заплатил"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Президент Республики Татарстан
В Татарстане появится программа развития внутреннего туризма
Сотрудник полиции
СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Лента новостейМолния