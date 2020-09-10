https://ria.ru/20200910/vakansii-1577054340.html

Ракова рассказала о ситуации с вакансиями в Москве

Для москвичей на сегодняшний день открыты 180 тысяч вакансий, в период пандемии их было всего 40 тысяч, востребованы специалисты в сферах ритейла, услуг,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:31

2020-09-10T17:31

2020-09-10T17:31

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Для москвичей на сегодняшний день открыты 180 тысяч вакансий, в период пандемии их было всего 40 тысяч, востребованы специалисты в сферах ритейла, услуг, торговли, IT-технологий, сообщила заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она отметила, что рынок вакансий адаптируется к новым условиям."На сегодняшний день совместно с сайтами, которые предлагают вакансии, у нас по городу 180 тысяч вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателей. Для сравнения: в период пандемии у нас было 40 тысяч вакансий, а теперь 180 тысяч", - сказала Ракова в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Она добавила, что власти отрабатывают новые формы работы с работодателями – узнают у них, чего они хотят от соискателей, чтобы потом научить соискателей презентовать себя и объяснить им, какими навыками они должны обладать."На сегодняшний день хорошо идет у нас потребность в ритейле, в услугах различных, в торговле, хорошо востребованы специалисты в IT, электронной торговле", - сказала Ракова.

https://ria.ru/20200713/1574257678.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество