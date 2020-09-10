https://ria.ru/20200910/uspenskaya-1577024087.html

“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом

Исполнительница хита “Кабриолет” вызвала восхищение фанатов новым снимком в Instagram, на котором она предстала в откровенном мини-платье. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:03

2020-09-10T12:03

2020-09-10T12:03

россия

шоу-бизнес

любовь успенская

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Исполнительница хита “Кабриолет” вызвала восхищение фанатов новым снимком в <a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/">Instagram</a>, на котором она предстала в откровенном мини-платье. На снимке <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja" target="_blank">Любовь Успенская</a> позирует в облегающем наряде с глубоким декольте и сверкающих босоножках. Свой образ певица дополнила пышной укладкой и ярким макияжем. Звезда сообщила подписчикам, что находится на гастролях и поделилась впечатлениями. “После отъезда из Краснодарского Края, мне каждый раз очень хочется поскорее вернуться туда снова!” - отметила артистка. Поклонники не смогли сдержать восторга от яркого и откровенного образа 66-летний шансонье. “Любовь, Вы такая шикарная женщина! Мое восхищение”, - написала helushka29ru.“Выглядите шикарно!” - прокомментировала ksi9469.“Да, Вы,уважаемая Люба, неотразимы!” - восхитилась pianista_accompagnatrice.“Любаша в шикарной форме. Как вы так, секрет раскройте”, - попросила angelika_artem.“Красивая женщина, и песни её замечательные”, - добавила abramova9350.Поклонники связывают преображение Успенской с ее <a href="http://www.spletnik.ru/buzz/love/97137-lyubov-uspenskaya-ob-otnosheniyakh-s-levanom-kbilashvili.html">романом</a> с грузинским певцом Леваном Кбилашвили, который младше артистки на 39 лет. Ранее в Сети обсуждали внешний вид исполнительницы. Подписчики предположили, что "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты.

https://ria.ru/20200806/1575436631.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, любовь успенская