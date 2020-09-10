“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом
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Так как я певица гастролирующая, я часто бываю в разных городах нашей большой страны и вижу, что наши регионы всё-таки меняются в лучшую сторону. @teamkuban пригласили меня поделиться впечатлением о развитии региона Краснодарского Края, и я с радостью согласилась так как в этих местах меня всегда встречают по особенному тепло! ⠀ В этом году, в связи с пандемией, границы были закрыты и очень многие выбрали наши курорты, в том числе и я! Позже расскажу где успела отдохнуть! Смотрела, сравнивала! Замечания конечно есть, но прогресс на лицо! Качество жизни заметно улучшилось! ⠀ Чаще всего я бываю в Сочи и Адлере, уровень этих курортов сегодня очень высокий, при этом не отстает Геленджик и Анапа. Безусловно, локально есть проблемы с сервисом, но я уверена это дело времени. И после отъезда из Краснодарского Края, мне каждый раз очень хочется поскорее вернуться туда снова! ⠀ Переезжая из города в город во время туров сразу обратила внимание на качество дорог. Могу точно сказать, что дороги в этих местах - одни из самых лучших в стране, а инфраструктура стремительно развивается. ⠀ Хочу подчеркнуть безумно приятный лично для меня пункт, к культуре на Кубани особенное отношение: за 5 лет отремонтировано огромное количество объектов культурного наследия нашей страны (около 400). Это невероятно ценно для меня как для творческой личности! ⠀ Столицу региона сегодня просто не узнать, стабильно я бываю здесь раз в год и каждый раз замечаю что-то новое: архитектурные преобразования, парки и скверы отдыха, развязки, новые районы. За всеми эти преобразованиями стоит сильная команда краевой администрации во главе с губернатором @kondratyevvi, итоги которой можно изучить на сайте kuban2020.ru Подитожу! Конечно чистота и порядок зависят в том числе и от нас! Делитесь своими впечатлениями о жизни и отдыхе в Краснодарском крае в комментариях, интересно узнать и ваше мнение. Ваша Люба❤️