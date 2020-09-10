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https://ria.ru/20200910/uspenskaya-1577024087.html
“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом
Исполнительница хита “Кабриолет” вызвала восхищение фанатов новым снимком в Instagram, на котором она предстала в откровенном мини-платье. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:03
2020-09-10T12:03
россия
шоу-бизнес
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Исполнительница хита “Кабриолет” вызвала восхищение фанатов новым снимком в <a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/">Instagram</a>, на котором она предстала в откровенном мини-платье. На снимке <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja" target="_blank">Любовь Успенская</a> позирует в облегающем наряде с глубоким декольте и сверкающих босоножках. Свой образ певица дополнила пышной укладкой и ярким макияжем. Звезда сообщила подписчикам, что находится на гастролях и поделилась впечатлениями. “После отъезда из Краснодарского Края, мне каждый раз очень хочется поскорее вернуться туда снова!” - отметила артистка. Поклонники не смогли сдержать восторга от яркого и откровенного образа 66-летний шансонье. “Любовь, Вы такая шикарная женщина! Мое восхищение”, - написала helushka29ru.“Выглядите шикарно!” - прокомментировала ksi9469.“Да, Вы,уважаемая Люба, неотразимы!” - восхитилась pianista_accompagnatrice.“Любаша в шикарной форме. Как вы так, секрет раскройте”, - попросила angelika_artem.“Красивая женщина, и песни её замечательные”, - добавила abramova9350.Поклонники связывают преображение Успенской с ее <a href="http://www.spletnik.ru/buzz/love/97137-lyubov-uspenskaya-ob-otnosheniyakh-s-levanom-kbilashvili.html">романом</a> с грузинским певцом Леваном Кбилашвили, который младше артистки на 39 лет. Ранее в Сети обсуждали внешний вид исполнительницы. Подписчики предположили, что "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты.
https://ria.ru/20200806/1575436631.html
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РИА Новости
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60
россия, шоу-бизнес, любовь успенская

“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом

12:03 10.09.2020
1494
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Исполнительница хита “Кабриолет” вызвала восхищение фанатов новым снимком в Instagram, на котором она предстала в откровенном мини-платье.
На снимке Любовь Успенская позирует в облегающем наряде с глубоким декольте и сверкающих босоножках. Свой образ певица дополнила пышной укладкой и ярким макияжем. Звезда сообщила подписчикам, что находится на гастролях и поделилась впечатлениями. “После отъезда из Краснодарского Края, мне каждый раз очень хочется поскорее вернуться туда снова!” - отметила артистка.
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Так как я певица гастролирующая, я часто бываю в разных городах нашей большой страны и вижу, что наши регионы всё-таки меняются в лучшую сторону. @teamkuban пригласили меня поделиться впечатлением о развитии региона Краснодарского Края, и я с радостью согласилась так как в этих местах меня всегда встречают по особенному тепло! ⠀ В этом году, в связи с пандемией, границы были закрыты и очень многие выбрали наши курорты, в том числе и я! Позже расскажу где успела отдохнуть! Смотрела, сравнивала! Замечания конечно есть, но прогресс на лицо! Качество жизни заметно улучшилось! ⠀ Чаще всего я бываю в Сочи и Адлере, уровень этих курортов сегодня очень высокий, при этом не отстает Геленджик и Анапа. Безусловно, локально есть проблемы с сервисом, но я уверена это дело времени. И после отъезда из Краснодарского Края, мне каждый раз очень хочется поскорее вернуться туда снова! ⠀ Переезжая из города в город во время туров сразу обратила внимание на качество дорог. Могу точно сказать, что дороги в этих местах - одни из самых лучших в стране, а инфраструктура стремительно развивается. ⠀ Хочу подчеркнуть безумно приятный лично для меня пункт, к культуре на Кубани особенное отношение: за 5 лет отремонтировано огромное количество объектов культурного наследия нашей страны (около 400). Это невероятно ценно для меня как для творческой личности! ⠀ Столицу региона сегодня просто не узнать, стабильно я бываю здесь раз в год и каждый раз замечаю что-то новое: архитектурные преобразования, парки и скверы отдыха, развязки, новые районы. За всеми эти преобразованиями стоит сильная команда краевой администрации во главе с губернатором @kondratyevvi, итоги которой можно изучить на сайте kuban2020.ru Подитожу! Конечно чистота и порядок зависят в том числе и от нас! Делитесь своими впечатлениями о жизни и отдыхе в Краснодарском крае в комментариях, интересно узнать и ваше мнение. Ваша Люба❤️

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Поклонники не смогли сдержать восторга от яркого и откровенного образа 66-летний шансонье.
“Любовь, Вы такая шикарная женщина! Мое восхищение”, - написала helushka29ru.
“Выглядите шикарно!” - прокомментировала ksi9469.
“Да, Вы,уважаемая Люба, неотразимы!” - восхитилась pianista_accompagnatrice.
“Любаша в шикарной форме. Как вы так, секрет раскройте”, - попросила angelika_artem.
“Красивая женщина, и песни её замечательные”, - добавила abramova9350.
Поклонники связывают преображение Успенской с ее романом с грузинским певцом Леваном Кбилашвили, который младше артистки на 39 лет. Ранее в Сети обсуждали внешний вид исполнительницы. Подписчики предположили, что "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты.
Скриншот видео из Instagram Любви Успенской - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 12:00Культура
"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
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РоссияШоу-бизнесЛюбовь Успенская
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