https://ria.ru/20200910/upravlenie-1577042542.html

Форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи"

15 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Второй форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи", организованный Ассоциацией менеджеров.

2020-09-10T15:04

2020-09-10T15:04

2020-09-10T15:04

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=r5ABNoi0MYdW_UvNuT6CbFvhmDjJJOsL0Fma4KUURNrigZ1WgVXYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200915%2f952896780.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- президент Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;<br>- ассоциированный профессор IE Business School Марко ЭСПОЗИТО;<br>- директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК;<br>- исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса компании "Билайн" Арташес СИВКОВ;<br>- генеральный директор компании "Мэри Кэй" в России Алла СОКОЛОВА;<br>- президент ГК "Русские башни" Александр ЧУБ;<br>- генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай СОЛОМОН;<br>- генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;<br>- исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ.<br><br>Цифровая трансформация и искусственный интеллект, о которых так много говорилось на протяжении последних нескольких лет, явно не справляются сами по себе с комплексом сложнейших вызовов, стоящих перед человечеством в текущий момент истории.<br>Современные вызовы требуют от лидеров взвешенного подхода без слепой опоры на опыт прошлых кризисов. Ключевым становится учет критичных факторов развития, которые начинают играть решающую роль при принятии того или иного управленческого решения. Отойдя от функционального деления, принятого в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", можно будет более фокусно рассмотреть ключевые факторы и обсудить их влияние на решения через практические кейсы. Что необходимо сделать в системе управления, чтобы учет всех вызовов, с которыми сталкивается бизнес, стал наиболее широким?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы