https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577049416.html

В Самарской области завели дело об убийстве после пропажи школьника

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением месяц назад в Самарской области 15-летнего мальчика, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:28

2020-09-10T16:28

2020-09-10T16:28

самарская область

происшествия

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<strong>САМАРА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением месяц назад в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> 15-летнего мальчика, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.По данным следствия, школьник 9 августа ушел из дома в поселке Стройкерамика Волжского района и до настоящего времени не вернулся.По данным пресс-службы, мальчику на вид 16-17 лет, его рост 175-180 сантиметров, подросток худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка. Мальчик был одет в серую майку, синие джинсы и черные кроссовки. Из особых примет на левой руке на запястье имеется шрам от пореза.

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия