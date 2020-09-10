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В Самарской области завели дело об убийстве после пропажи школьника
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением месяц назад в Самарской области 15-летнего мальчика, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:28
2020-09-10T16:28
самарская область
происшествия
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<strong>САМАРА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением месяц назад в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> 15-летнего мальчика, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.По данным следствия, школьник 9 августа ушел из дома в поселке Стройкерамика Волжского района и до настоящего времени не вернулся.По данным пресс-службы, мальчику на вид 16-17 лет, его рост 175-180 сантиметров, подросток худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка. Мальчик был одет в серую майку, синие джинсы и черные кроссовки. Из особых примет на левой руке на запястье имеется шрам от пореза.
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
самарская область
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самарская область, происшествия

В Самарской области завели дело об убийстве после пропажи школьника

16:28 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением месяц назад в Самарской области 15-летнего мальчика, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным следствия, школьник 9 августа ушел из дома в поселке Стройкерамика Волжского района и до настоящего времени не вернулся.
"По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск СУСК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мальчику на вид 16-17 лет, его рост 175-180 сантиметров, подросток худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка. Мальчик был одет в серую майку, синие джинсы и черные кроссовки. Из особых примет на левой руке на запястье имеется шрам от пореза.
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21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Самарская областьПроисшествия
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