В Самарской области завели дело об убийстве после пропажи школьника
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением месяц назад в Самарской области 15-летнего мальчика, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным следствия, школьник 9 августа ушел из дома в поселке Стройкерамика Волжского района и до настоящего времени не вернулся.
"По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск СУСК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мальчику на вид 16-17 лет, его рост 175-180 сантиметров, подросток худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка. Мальчик был одет в серую майку, синие джинсы и черные кроссовки. Из особых примет на левой руке на запястье имеется шрам от пореза.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.