https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577034940.html

Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка

Жителя Нижнеилимского района Приангарья задержали по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:49

2020-09-10T13:49

2020-09-10T13:49

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

нижнеилимский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg

<strong>ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Nizhneilimskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нижнеилимского района</a> Приангарья задержали по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, уголовное дело по статье "убийство малолетнего" возбуждено в Приангарье, его фигурантом стал 23-летний житель Нижнеилимского района. По версии следствия, вечером 7 сентября он умышленно ударил трехлетнего сына своей сожительницы. Удары, как сообщается, пришлись в области спины, головы и живота. В результате ребенок получил травмы печени и желчного пузыря. В тот же вечер, заявляет СК, мальчик скончался в реанимационном отделении больницы, а молодой человек после совершения преступления скрылся."В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее молодой человек был неоднократно судим "за преступления против собственности и половой свободы личности" и отбывал наказание в исправительной колонии.Следователями СК России установлено, что в семье также воспитывается полуторагодовалый ребенок. В настоящее время он изъят у матери, органами опеки решается вопрос о лишении ее родительских прав.

https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html

иркутская область

нижнеилимский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, нижнеилимский район, происшествия