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Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка
Жителя Нижнеилимского района Приангарья задержали по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:49
2020-09-10T13:49
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
нижнеилимский район
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Nizhneilimskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нижнеилимского района</a> Приангарья задержали по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, уголовное дело по статье "убийство малолетнего" возбуждено в Приангарье, его фигурантом стал 23-летний житель Нижнеилимского района. По версии следствия, вечером 7 сентября он умышленно ударил трехлетнего сына своей сожительницы. Удары, как сообщается, пришлись в области спины, головы и живота. В результате ребенок получил травмы печени и желчного пузыря. В тот же вечер, заявляет СК, мальчик скончался в реанимационном отделении больницы, а молодой человек после совершения преступления скрылся."В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее молодой человек был неоднократно судим "за преступления против собственности и половой свободы личности" и отбывал наказание в исправительной колонии.Следователями СК России установлено, что в семье также воспитывается полуторагодовалый ребенок. В настоящее время он изъят у матери, органами опеки решается вопрос о лишении ее родительских прав.
https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html
иркутская область
нижнеилимский район
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, нижнеилимский район, происшествия

Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка

13:49 10.09.2020
1624
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Жителя Нижнеилимского района Приангарья задержали по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным СК, уголовное дело по статье "убийство малолетнего" возбуждено в Приангарье, его фигурантом стал 23-летний житель Нижнеилимского района. По версии следствия, вечером 7 сентября он умышленно ударил трехлетнего сына своей сожительницы. Удары, как сообщается, пришлись в области спины, головы и живота. В результате ребенок получил травмы печени и желчного пузыря. В тот же вечер, заявляет СК, мальчик скончался в реанимационном отделении больницы, а молодой человек после совершения преступления скрылся.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее молодой человек был неоднократно судим "за преступления против собственности и половой свободы личности" и отбывал наказание в исправительной колонии.
Следователями СК России установлено, что в семье также воспитывается полуторагодовалый ребенок. В настоящее время он изъят у матери, органами опеки решается вопрос о лишении ее родительских прав.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 21:17
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьНижнеилимский районПроисшествия
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