https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577021939.html

В Москве мужчина убил жену около торгового центра

В Москве возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:06

2020-09-10T11:06

2020-09-10T14:37

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину.Инцидент произошел в четверг около 5:30 утра. Свидетели заметили, как мужчина избивает женщину, и вызвали полицию.К приезду полицейских женщина умерла — ей нанесли несколько ножевых ранений. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали мужчину. Он признался, что зарезал свою 29-летнюю супругу из-за ревности.Возбуждено уголовное дело.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина вызвал полицию после убийства и признал вину. Источник добавил, что супруги являются гражданами Узбекистана.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ubiystvo-1576641248.html

Николай Ефимов Вы мне это зачем написали? Я у вас что то спрашивал? 99

Bluefish Nafal Толерантность? Или почему не указали что муж является узбеком? 40

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия