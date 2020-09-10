https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577021939.html
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
В Москве возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:06
2020-09-10T11:06
2020-09-10T14:37
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину.Инцидент произошел в четверг около 5:30 утра. Свидетели заметили, как мужчина избивает женщину, и вызвали полицию.К приезду полицейских женщина умерла — ей нанесли несколько ножевых ранений. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали мужчину. Он признался, что зарезал свою 29-летнюю супругу из-за ревности.Возбуждено уголовное дело.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина вызвал полицию после убийства и признал вину. Источник добавил, что супруги являются гражданами Узбекистана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ubiystvo-1576641248.html
Николай Ефимов
Вы мне это зачем написали? Я у вас что то спрашивал?
99
Bluefish Nafal
Толерантность? Или почему не указали что муж является узбеком?
40
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
В Москве
возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину.
Инцидент произошел в четверг около 5:30 утра. Свидетели заметили, как мужчина избивает женщину, и вызвали полицию.
К приезду полицейских женщина умерла — ей нанесли несколько ножевых ранений.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали мужчину. Он признался, что зарезал свою 29-летнюю супругу из-за ревности.
Возбуждено уголовное дело.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина вызвал полицию после убийства и признал вину. Источник добавил, что супруги являются гражданами Узбекистана.