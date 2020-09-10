https://ria.ru/20200910/tsifra-1577059675.html

Подмосковные школьники изучат искусственный интеллект на "Уроках цифры"

Проект "Урок цифры" возобновится в Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:56

2020-09-10T18:56

2020-09-10T18:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Проект "Урок цифры" возобновится в Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkolniki-izuchat-iskusstvennyj-intellekt/" target="_blank">"360"</a>.В сентябре "Уроки цифры" посетит около 500 тысяч школьников из более чем тысячи образовательных учреждений. Проект поможет учащимся всех классов лучше понять современные технологии.В нынешнем месяце урок посвятят искусственному интеллекту. Дети изучат алгоритмы, взяв за основу беспилотный автомобиль."Это уникальная возможность. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам", — заявила Каклюгина.По ее словам, после этих занятий школьники будут "лучше ориентироваться в цифровом пространстве"."Уроки цифры" — цикл занятий по информатике, включающий практическую часть. Проект помогает отрабатывать навыки программирования. Каждый урок посвящен конкретной теме.Встречи проводятся в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)