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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200910/tsifra-1577059675.html
Подмосковные школьники изучат искусственный интеллект на "Уроках цифры"
Проект "Урок цифры" возобновится в Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:56
2020-09-10T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Проект "Урок цифры" возобновится в Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkolniki-izuchat-iskusstvennyj-intellekt/" target="_blank">"360"</a>.В сентябре "Уроки цифры" посетит около 500 тысяч школьников из более чем тысячи образовательных учреждений. Проект поможет учащимся всех классов лучше понять современные технологии.В нынешнем месяце урок посвятят искусственному интеллекту. Дети изучат алгоритмы, взяв за основу беспилотный автомобиль."Это уникальная возможность. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам", — заявила Каклюгина.По ее словам, после этих занятий школьники будут "лучше ориентироваться в цифровом пространстве"."Уроки цифры" — цикл занятий по информатике, включающий практическую часть. Проект помогает отрабатывать навыки программирования. Каждый урок посвящен конкретной теме.Встречи проводятся в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Подмосковные школьники изучат искусственный интеллект на "Уроках цифры"

18:56 10.09.2020
75
© РИА Новости / Максим БогодвидУченики на уроке информатики
Ученики на уроке информатики - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Проект "Урок цифры" возобновится в Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
В сентябре "Уроки цифры" посетит около 500 тысяч школьников из более чем тысячи образовательных учреждений. Проект поможет учащимся всех классов лучше понять современные технологии.
В нынешнем месяце урок посвятят искусственному интеллекту. Дети изучат алгоритмы, взяв за основу беспилотный автомобиль.
"Это уникальная возможность. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам", — заявила Каклюгина.
По ее словам, после этих занятий школьники будут "лучше ориентироваться в цифровом пространстве".
"Уроки цифры" — цикл занятий по информатике, включающий практическую часть. Проект помогает отрабатывать навыки программирования. Каждый урок посвящен конкретной теме.
Встречи проводятся в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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