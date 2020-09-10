В Епархии прокомментировали отлучение от церкви Схимонаха Сергия
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил журналистам в четверг председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина – проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда еще должен утвердить правящий архиерей епархии.
"Человек, который от церкви себя отлучил, ему недоступны все те благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек. Фактически этот человек существует как некрещеный человек. В случае его смерти, не дай бог, он не будет предан молитве и отпеванию, его имя не может возноситься на молитве в храме и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах. Вот что значит отлучение от церкви. Серьезнее этого, что сегодня произошло с отцом Сергием, быть ничего не может. Это весьма и весьма тяжелый случай", - пояснил Миняйло.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.