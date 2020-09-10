https://ria.ru/20200910/tserkov-1577031146.html

В Епархии прокомментировали отлучение от церкви Схимонаха Сергия

Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:06

2020-09-10T13:06

2020-09-10T13:06

среднеуральский женский монастырь

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил журналистам в четверг председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина – проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда еще должен утвердить правящий архиерей епархии.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html

bryshnevsky Вот что значит пойти против системы!НО, отлучить от церкви, не значит отлучить от бога. 24

Сергей Кононов Я, может, чего-то не понимаю в церковной жизни, но, по-моему, у него иммунитет к таким дебафам, как "лишение сана" и "отлучение от церкви" ) 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, общество