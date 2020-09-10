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https://ria.ru/20200910/tserkov-1577031146.html
В Епархии прокомментировали отлучение от церкви Схимонаха Сергия
Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:06
2020-09-10T13:06
среднеуральский женский монастырь
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил журналистам в четверг председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина – проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда еще должен утвердить правящий архиерей епархии.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html
Вот что значит пойти против системы!НО, отлучить от церкви, не значит отлучить от бога.
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Я, может, чего-то не понимаю в церковной жизни, но, по-моему, у него иммунитет к таким дебафам, как "лишение сана" и "отлучение от церкви" )
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РИА Новости
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среднеуральский женский монастырь, общество

В Епархии прокомментировали отлучение от церкви Схимонаха Сергия

13:06 10.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил журналистам в четверг председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина – проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда еще должен утвердить правящий архиерей епархии.
"Человек, который от церкви себя отлучил, ему недоступны все те благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек. Фактически этот человек существует как некрещеный человек. В случае его смерти, не дай бог, он не будет предан молитве и отпеванию, его имя не может возноситься на молитве в храме и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах. Вот что значит отлучение от церкви. Серьезнее этого, что сегодня произошло с отцом Сергием, быть ничего не может. Это весьма и весьма тяжелый случай", - пояснил Миняйло.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.
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В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
30212030
Обсудить 11
Среднеуральский женский монастырьОбщество
Популярные комментарии
Вот что значит пойти против системы!НО, отлучить от церкви, не значит отлучить от бога.
10 сентября, 13:55
bryshnevskybryshnevsky
2200002
Я, может, чего-то не понимаю в церковной жизни, но, по-моему, у него иммунитет к таким дебафам, как "лишение сана" и "отлучение от церкви" )
10 сентября, 13:55
СКСергей Кононов
1430000
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