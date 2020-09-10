Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Белоруссия не хочет терять Россию как партнера ни при каких условиях, заявила жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, ставшая ранее одним из "лиц" оппозиционной кампании перед выборами
"Естественно, у нас очень тесные связи с Российской Федерацией, у многих из нас родственники живут в РФ, друзья. Мы всегда хотели, хотим и будем хотеть иметь хорошие отношения с россиянами. Вы - наш самый крупный политический, экономический партнер, и мы не хотим вас терять в качестве партнера ни при каких условиях. Но вы также должны понимать, что Республика Беларусь – это суверенное государство, у нас свой народ, у нас люди сделали свой выбор - и этот выбор был не в пользу (действующего президента Александра) Лукашенко", - сказала она в эфире "Эха Москвы".
4 сентября, 23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.