Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами

"Естественно, у нас очень тесные связи с Российской Федерацией, у многих из нас родственники живут в РФ, друзья. Мы всегда хотели, хотим и будем хотеть иметь хорошие отношения с россиянами. Вы - наш самый крупный политический, экономический партнер, и мы не хотим вас терять в качестве партнера ни при каких условиях. Но вы также должны понимать, что Республика Беларусь – это суверенное государство, у нас свой народ, у нас люди сделали свой выбор - и этот выбор был не в пользу (действующего президента Александра) Лукашенко", - сказала она в эфире "Эха Москвы".