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Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Белоруссия не хочет терять Россию как партнера ни при каких условиях, заявила жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T23:49
2020-09-10T23:49
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> не хочет терять Россию как партнера ни при каких условиях, заявила жена экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Цепкало</a> Вероника, ставшая ранее одним из "лиц" оппозиционной кампании перед выборамиМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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"в качестве партнёра" ключевое слово. У нас так то и США партнёры ))
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валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами

23:49 10.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске. - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Белоруссия не хочет терять Россию как партнера ни при каких условиях, заявила жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, ставшая ранее одним из "лиц" оппозиционной кампании перед выборами

"Естественно, у нас очень тесные связи с Российской Федерацией, у многих из нас родственники живут в РФ, друзья. Мы всегда хотели, хотим и будем хотеть иметь хорошие отношения с россиянами. Вы - наш самый крупный политический, экономический партнер, и мы не хотим вас терять в качестве партнера ни при каких условиях. Но вы также должны понимать, что Республика Беларусь – это суверенное государство, у нас свой народ, у нас люди сделали свой выбор - и этот выбор был не в пользу (действующего президента Александра) Лукашенко", - сказала она в эфире "Эха Москвы".

Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 23:48
Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
63010131
Обсудить 7
Валерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"в качестве партнёра" ключевое слово. У нас так то и США партнёры ))
10 сентября, 23:54
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1600003
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