https://ria.ru/20200910/tsentr-1577038378.html

В Липецкой области создадут межрегиональный центр радионуклидной терапии

Соглашение о создании межрегионального центра радионуклидной терапии на территории Липецкого областного онкологического диспансера подписала Липецкая область и... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:24

2020-09-10T14:24

2020-09-10T14:24

липецкая область

игорь артамонов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 10 сен — РИА Новости. </strong>Соглашение о создании межрегионального центра радионуклидной терапии на территории Липецкого областного онкологического диспансера подписала <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкая область</a> и АО "Русатом Хэлскеа", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в области будет создан высокотехнологичный центр, специализирующийся на применении технологий ядерной медицины для диагностики и лечения заболеваний. Главной технологией центра станет использование радиофармацевтических препаратов на основе изотопной продукции медицинского назначения для непосредственного лечебного воздействия на патологические очаги.Артамонов отметил, что начало работы центра запланировано на первый квартал 2023 года. В центре будут открыты кабинеты для консультаций врачей-специалистов, дневной стационар, два палатных отделения с круглосуточным режимом пребывания для оказания пациентам услуг радионуклидной терапии."Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где появится центр радионуклидной терапии <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>. Высокотехнологичная медицина откроет новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Больные получат более качественную и доступную помощь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200602/1572338186.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", липецкая область