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В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка "Портрет в перспективе" – первый посткарантинный передвижной проект Музея В.А. Тропинина... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T07:26
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культура
новости культуры
музеи
василий тропинин
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка "Портрет в перспективе" – первый посткарантинный передвижной проект Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени, сообщили в пресс-службе. Всего в экспозиции 39 картин. Среди них портреты самых разных людей: от императоров до героев Советского Союза, написанные как величайшими русскими художниками, так и малоизвестными. Есть работы кисти Алексея Антропова, Ивана Аргунова, Луи Каравака, Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Лаша. О художниках и их моделях подготовлены краткие биографические справки.Выставка продлится до 6 декабря 2020 года.
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60
новости культуры, музеи, василий тропинин

В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

07:26 10.09.2020 (обновлено: 07:28 10.09.2020)
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© Музей В.А. Тропинина и московских художников его времениЭкспозиция Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Экспозиция Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка "Портрет в перспективе" – первый посткарантинный передвижной проект Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени, сообщили в пресс-службе.

"Наш совместный выставочный проект показывает три века русского портрета. Очень важно, что это не только ряд шедевров русской живописи из фондов Музея В.А. Тропинина, которые мы привезли в Новосибирск, но и работы из собрания Новосибирского краеведческого музея, которые продолжают портретную историю уже в XX веке и совершенно логично продолжают социальную портретную галерею XVIII — XIX веков", — подчеркнул Андрей Шаповалов, директор Новосибирского государственного краеведческого музея.

Всего в экспозиции 39 картин. Среди них портреты самых разных людей: от императоров до героев Советского Союза, написанные как величайшими русскими художниками, так и малоизвестными. Есть работы кисти Алексея Антропова, Ивана Аргунова, Луи Каравака, Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Лаша. О художниках и их моделях подготовлены краткие биографические справки.
© Музей В.А. Тропинина и московских художников его времениКуренной А.А. Портрет Елены Сергеевны Петуховой в интерьере дома, где расположен музей В.А. Тропинина
Куренной А.А. Портрет Елены Сергеевны Петуховой в интерьере дома, где расположен музей В.А. Тропинина - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
Куренной А.А. Портрет Елены Сергеевны Петуховой в интерьере дома, где расположен музей В.А. Тропинина
"Портрет в перспективе" является продолжением большого регионального проекта, который стартовал в январе 2020-го года в Воронеже. Продвигаясь по стране, выставка объединила столицы Черноземья, Сибири и России. Команда нашего музея получила уникальную возможность сотрудничества и изучения коллекций ведущих региональных институций, а куратор Ксения Рашковская каждый раз адаптировала материал под конкретный музей, в пространстве которого проходит выставка" — рассказала Ольга Журавлева, директор музея В.А. Тропинина и московских художников его времени.
Выставка продлится до 6 декабря 2020 года.
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