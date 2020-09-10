https://ria.ru/20200910/tropinin-1576946597.html

В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка "Портрет в перспективе" – первый посткарантинный передвижной проект Музея В.А. Тропинина... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T07:26

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новости культуры

музеи

василий тропинин

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка "Портрет в перспективе" – первый посткарантинный передвижной проект Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени, сообщили в пресс-службе. Всего в экспозиции 39 картин. Среди них портреты самых разных людей: от императоров до героев Советского Союза, написанные как величайшими русскими художниками, так и малоизвестными. Есть работы кисти Алексея Антропова, Ивана Аргунова, Луи Каравака, Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Лаша. О художниках и их моделях подготовлены краткие биографические справки.Выставка продлится до 6 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20200713/1574281210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, василий тропинин