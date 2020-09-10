https://ria.ru/20200910/treby-1577043281.html

РПЦ проведет конференцию по защите верующих от мошенников в сети

Международная конференция "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" пройдет 10-12 сентября в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:13

2020-09-10T15:13

2020-09-10T15:13

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

германия

переславль-залесский

общество

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<strong>ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская обл.), 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. </strong>Международная конференция "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" пройдет 10-12 сентября в Переславле-Залесском. Ее участники оценят характер и масштаб злоупотреблений при сборе средств на религиозные нужды в России и некоторых других странах и предложат меры по защите верующих, сообщил РИА Новости один из организаторов форума – замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Это первая конференция, посвященная проблеме мошенничества в интернете, которую проводит Русская православная церковь, совместно с Фондом Конрада Аденауэра и спикерами из Германии. Синодальный отдел получает много сигналов, что в социальных медиа очень велика активность мошенников. Они вводят верующих в заблуждение, мотивируя свою деятельность религиозными чувствами, спекулируя на них, используя их для своих недобросовестных целей", - сказал Кипшидзе."Черный список"В период пандемии COVID-19 и режима самоизоляции проблема приобрела такой размах, что в августе РПЦ выступила со специальным заявлением об "угрозе мошеннических действий в отношении верующих". Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте <a href="https://sinfo-mp.ru/zayavlenie-sinodalnogo-otdela-po-vzaimootnosheniyam-czerkvi-s-obshhestvom-i-smi-v-svyazi-s-ugrozoj-moshennicheskih-dejstvij-v-otnoshenii-veruyushhih.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">перечень</a> интернет-ресурсов, "занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к Русской православной церкви".На первом этапе в "черный список", как его окрестили журналисты, попали 15 сайтов: rpconline.ru; www.moleben-online.ru; svyatsy.org; bogoslov.com; www.diologos.org; www.trebi-af.com; treb-afon.com; simvol-veri.ru; duhovnyj.ru; иконная-лавка.рф; trebaonline.ru; онлайн-церковь.рф; prayonline.ru; trebi-online.ru; trebi.ru.В сентябре РПЦ на основании сообщений верующих и проведенных проверок пополнила этот перечень еще семью интернет-страницами: fondspas.ru; molitvaonline.ru; chasovnya-online.ru; svyatayakseniya.ru; matronapomogi.ru; trebi-zapiski-online.ru; sergiev-posad.trebi-online.ru."До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих ресурсов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть", - отмечено в заявлении Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Но в церкви предупреждают, что она "не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими записки и пожертвования дойдут до храмов, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов". Проверяющим от РПЦ также "не удалось обнаружить никакой публичной финансовой отчетности данных организаций".Можно ожидать, что после конференции в Переславле, "черный список" будет вновь расширен.Злоупотребления онлайн"Мы считаем крайне важным продолжать исследовать, обсуждать эту проблему и думать, как защитить людей от мошенников", - отметил Кипшидзе.По его словам, мошенники стремятся "использовать доверие, которое люди испытывают к священникам и церкви". Ведь интернет-пользователи жертвуют деньги на церковные и социальные нужды, на монастыри и храмы, на помощь обездоленным, потому что доверяют церкви и ее служителям. "Мошенники своими действиями, обманом разрушают это доверие. И мы полны решимости бороться с этим", - подчеркнул собеседник агентства.Представители духовенства, администраторы православных интернет-сообществ и другие участники конференции из разных регионов России, а также из Германии, поделятся живым опытом: с каким проблемами и мошенническими схемами в сети они сталкиваются и как их решают.Основные сессии трехдневного форума посвящены темам: "Лжесвященство в интернете и злоупотребление при сборе средств на поминовение", "Злоупотребление при сборе средств нуждающимся", а также "Сотрудничество с администрацией соцсетей и правоохранительными органами по предотвращению мошеннической деятельности".На конференции выступят, в частности, епископ Переславский и Угличский Феоктист, председатель Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в РФ Томас Кунце, глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Георгий Максимов, пресс-секретарь Георгиевского монастыря в Гётшендорфе иеромонах Венедикт (Кочергин) из Германии, немецкий теолог Марина Цумштаин.В дискуссиях также примут участие известный православный публицист, клирик Ивановской епархии иеромонах Макарий Маркиш, администратор 200-тысячного сообщества в соцсети ВКонтакте "Святая Русь" Даниил Иващенко, администратор сообщества "Православные" в той же соцсети Игорь Кочубеев, представители Лаборатории деструктологии МГЛУ Ольга Стрекалова и Роскомнадзора Артём Малёнкин.Как избежать посредниковПрактика дистанционных пожертвований и заказ верующими треб через интернет имеет сегодня огромное значение для материального обеспечения храмов и монастырей, для зарплат священникам и церковным служащим. Об этом Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщил еще в августовском заявлении в связи с угрозой мошенничества.В то же время в последние годы и особенно месяцы растет число посреднических онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах и собирающих пожертвования от имени РПЦ. "Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20% и более процентов от переводимой суммы. Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу. Такими организациями являются различные индивидуальные предприниматели, фонды, а также некоторые СМИ", - отмечено в заявлении.Поэтому в Московском патриархате призывают "желающих подать записку о поминовении или сделать пожертвование, поддержав таким образом церковь, а не анонимного предпринимателя, пользоваться официальными сайтами приходов, храмов и монастырей Русской православной церкви". Большинство из них занесены на официальную карту храмов: <a href="http://map.patriarchia.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">map.patriarchia.ru</a>.Кроме того, РПЦ напоминает, что сбор средств верующих возможен "только с письменного благословения Священноначалия". И общецерковные сборы проводит, как правило, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.В случае возникновения сомнений в принадлежности церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса пользователей просят незамедлительно обращаться в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

https://ria.ru/20180314/1516298258.html

https://ria.ru/20171122/1509269811.html

3

германия

переславль-залесский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), германия, переславль-залесский, общество