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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577065877.html
Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии
Литовские власти действуют непоследовательно, когда признают Тихановскую президентом Белоруссии, написал в твиттере сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:39
2020-09-10T22:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
алексей пушков
минск
белоруссия
вильнюс
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости</strong>. Литовские власти действуют непоследовательно, когда признают Тихановскую президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, написал в <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1304092244086054912" target="_blank">твиттере</a> сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>."Если литовские власти считают Тихановскую "избранным лидером Белоруссии" и ввели личные санкции против <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?" — отметил он.По его мнению, Вильнюс в такой ситуации должен отозвать своего посла из Минска, в противном случае политика <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> ярко иллюстрирует двойные стандарты "при претензиях на высокие принципы".Ранее литовский сейм принял резолюцию, в тексте которой Тихановская называется "избранным президентом Белоруссии". В документе власти Литвы призывают международное сообщество поддержать ее и созданный оппозицией Координационный совет.Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагает, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. ЦИК объявил победителем Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Оппозиция не признает эти результаты и считает, что победу одержала Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Самое главное нам, литовцам, что мы и белорусы любим друг друга.... А политика, да и внешняя, дело, понимаете, такое... Сначала Лукашенко запретил вьезд в Литву, а сейчас опять всех выпускает без проблем ... Много белорусов к нам на закупки едут, и мы им, и они нам помогают поднимать (!) экономику своими талантами, дружелюбностью и РАБотоспособностью ... Жаль что политика дело жуткое....
17
Натворил дел Лукашенко. 26 лет волынку тянул с объединением с Россией, и от России тянул денежки. В многовекторность заигрался , семью свою на посты должности устроил, создал свою ,, бизнес империю "вместо страны, и доигрался до бунта. Теперь вот президентш наштамповал забугорных. Выход где, кто остановит эту вакханалию власти и безумную оппозицию?
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россия
минск
белоруссия
вильнюс
литва
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, алексей пушков, минск, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии

22:39 10.09.2020 (обновлено: 22:54 10.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Литовские власти действуют непоследовательно, когда признают Тихановскую президентом Белоруссии, написал в твиттере сенатор Алексей Пушков.
"Если литовские власти считают Тихановскую "избранным лидером Белоруссии" и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?" — отметил он.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
По его мнению, Вильнюс в такой ситуации должен отозвать своего посла из Минска, в противном случае политика Литвы ярко иллюстрирует двойные стандарты "при претензиях на высокие принципы".
Ранее литовский сейм принял резолюцию, в тексте которой Тихановская называется "избранным президентом Белоруссии". В документе власти Литвы призывают международное сообщество поддержать ее и созданный оппозицией Координационный совет.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагает, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
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18 августа, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. ЦИК объявил победителем Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Оппозиция не признает эти результаты и считает, что победу одержала Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
1481010214
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровАлексей ПушковМинскБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
Популярные комментарии
Самое главное нам, литовцам, что мы и белорусы любим друг друга.... А политика, да и внешняя, дело, понимаете, такое... Сначала Лукашенко запретил вьезд в Литву, а сейчас опять всех выпускает без проблем ... Много белорусов к нам на закупки едут, и мы им, и они нам помогают поднимать (!) экономику своими талантами, дружелюбностью и РАБотоспособностью ... Жаль что политика дело жуткое....
10 сентября, 22:47
Vladimir Obama ObamaVladimir Obama Obama
541007
Натворил дел Лукашенко. 26 лет волынку тянул с объединением с Россией, и от России тянул денежки. В многовекторность заигрался , семью свою на посты должности устроил, создал свою ,, бизнес империю "вместо страны, и доигрался до бунта. Теперь вот президентш наштамповал забугорных. Выход где, кто остановит эту вакханалию власти и безумную оппозицию?
10 сентября, 22:52
TTut_en
5100010
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