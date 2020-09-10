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https://ria.ru/20200910/svch-radiolokatory-1577026350.html
В России создадут первые СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов
Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:04
2020-09-10T12:04
вертолеты россии
российская электроника
ростех
безопасность
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные вертолёты при плохой видимости, заявили в четверг в пресс-службе госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>".В "Ростехе" пояснили, что новыми радарами будут оснащаться беспилотные и малоразмерные машины производства холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолеты России</a>". Соответствующее соглашение заключили научно-производственное предприятие "Салют" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектронику</a>") и Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 150 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира.
https://ria.ru/20200826/armiya-1576314969.html
https://ria.ru/20200810/1575578934.html
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вертолеты россии, российская электроника, ростех, безопасность

В России создадут первые СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

12:04 10.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный вертолет К2 "Клен"
Российский беспилотный вертолет К2 Клен - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский беспилотный вертолет К2 "Клен". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные вертолёты при плохой видимости, заявили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработает вертолетные радиолокационные комплексы нового типа на основе СВЧ-излучения. Аппаратура предназначена для управления вертолетом в условиях плохой видимости и выполнения беспилотной посадки. СВЧ-излучение позволит формировать детализированное радиолокационное изображение внешней обстановки даже в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.
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В "Ростехе" пояснили, что новыми радарами будут оснащаться беспилотные и малоразмерные машины производства холдинга "Вертолеты России". Соответствующее соглашение заключили научно-производственное предприятие "Салют" (входит в "Росэлектронику") и Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.
"Экспертиза нашего предприятия в области СВЧ-электроники позволит создать передовой радиолокационный комплекс на основе сверхвысокочастотного излучения. Новое оборудование упростит управление вертолетной техникой и будет дешевле оптических комплексов, применяемых сегодня на вертолетах военного назначения. Кроме того, существующие вертолетные радиолокаторы не могут устанавливаться на малогабаритные беспилотные вертолеты из-за большого размера и массы", - сказал гендиректор "Салюта" Александр Бушуев.
Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 150 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира.
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Вертолеты РоссииРоссийская электроникаРостехБезопасность
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