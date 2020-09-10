https://ria.ru/20200910/svch-radiolokatory-1577026350.html

В России создадут первые СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:04

2020-09-10T12:04

2020-09-10T12:04

вертолеты россии

российская электроника

ростех

безопасность

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные вертолёты при плохой видимости, заявили в четверг в пресс-службе госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>".В "Ростехе" пояснили, что новыми радарами будут оснащаться беспилотные и малоразмерные машины производства холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолеты России</a>". Соответствующее соглашение заключили научно-производственное предприятие "Салют" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектронику</a>") и Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 150 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира.

https://ria.ru/20200826/armiya-1576314969.html

https://ria.ru/20200810/1575578934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолеты россии, российская электроника, ростех, безопасность