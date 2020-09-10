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https://ria.ru/20200910/sobesedovanie-1577042156.html
СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании
В Москве 17-летняя девушка обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:01
2020-09-10T16:10
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 17-летняя девушка обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.По информации телеканала, она пыталась устроиться массажисткой.Просьба работодателя ее не устроила, она сбежала со встречи и написала заявление в полицию.Официального подтверждения этой информации нет.
https://ria.ru/20200302/1566911732.html
Будто не знала куда идёт
67
Так устраивалась на работу где обнаженное тело является рабочим инструментом. Странная какая-то...
57
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
москва, происшествия

СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании

15:01 10.09.2020 (обновлено: 16:10 10.09.2020)
16261
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве 17-летняя девушка обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, она пыталась устроиться массажисткой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
2 марта, 15:38
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
Просьба работодателя ее не устроила, она сбежала со встречи и написала заявление в полицию.
Официального подтверждения этой информации нет.
2351301762421
Обсудить 9
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Будто не знала куда идёт
10 сентября, 15:28
П Пётр Васильев
23441035
Так устраивалась на работу где обнаженное тело является рабочим инструментом. Странная какая-то...
10 сентября, 16:10
SSSergey Sergey
14311038
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