https://ria.ru/20200910/sobesedovanie-1577042156.html
СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании
В Москве 17-летняя девушка обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:01
2020-09-10T15:01
2020-09-10T16:10
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 17-летняя девушка обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.По информации телеканала, она пыталась устроиться массажисткой.Просьба работодателя ее не устроила, она сбежала со встречи и написала заявление в полицию.Официального подтверждения этой информации нет.
https://ria.ru/20200302/1566911732.html
Пётр Васильев
Будто не знала куда идёт
67
Sergey Sergey
Так устраивалась на работу где обнаженное тело является рабочим инструментом. Странная какая-то...
57
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия