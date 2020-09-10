https://ria.ru/20200910/shkoly-1577051996.html
Ракова рассказала о работе школ и детсадов в Москве с учетом коронавируса
Серьёзных сбоев в работе школ и детсадов в Москве с учётом коронавируса нет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:57
2020-09-10T16:57
2020-09-10T17:00
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Серьёзных сбоев в работе школ и детсадов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с учётом коронавируса нет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Прошло десять дней, как мы запустили школы. Я не вижу каких-либо серьезных проблем и опасений. Механизмы работают, регламенты работают, никаких существенных серьезных сбоев нет. То есть, и детские сады, и школы, они в полном объеме функционируют", - рассказала Ракова в интервью каналу "Россия 24".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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