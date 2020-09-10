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https://ria.ru/20200910/shkolniki-1577021421.html
В Рязани проверят данные об ожогах глаз у школьников из-за дезинфекции
Прокуратура начала проверку информации об ожогах, которые ученики рязанской школы якобы получили во время дезинфекции класса, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:43
2020-09-10T10:43
рязань
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура начала проверку информации об ожогах, которые ученики рязанской школы якобы получили во время дезинфекции класса, сообщает надзорное ведомство.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько учащихся школы №62 в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> получили ожоги роговицы глаз во время дезинфекции класса."Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html
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рязань, происшествия

В Рязани проверят данные об ожогах глаз у школьников из-за дезинфекции

10:43 10.09.2020
1560
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об ожогах, которые ученики рязанской школы якобы получили во время дезинфекции класса, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько учащихся школы №62 в Рязани получили ожоги роговицы глаз во время дезинфекции класса.
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования", - информирует прокуратура.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 09:32
В Благовещенске школьники получили ожоги глаз из-за кварцевания класса
212041
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РязаньПроисшествия
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