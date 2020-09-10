https://ria.ru/20200910/shkolniki-1577021421.html

В Рязани проверят данные об ожогах глаз у школьников из-за дезинфекции

Прокуратура начала проверку информации об ожогах, которые ученики рязанской школы якобы получили во время дезинфекции класса, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:43

2020-09-10T10:43

2020-09-10T10:43

рязань

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура начала проверку информации об ожогах, которые ученики рязанской школы якобы получили во время дезинфекции класса, сообщает надзорное ведомство.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько учащихся школы №62 в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> получили ожоги роговицы глаз во время дезинфекции класса."Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html

рязань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, происшествия