https://ria.ru/20200910/shkola-1577009199.html

"Бьет с локтя". Их боятся все, а рычагов влияния практически не осталось

Южно-сахалинская школа № 21 "прославилась" на всю страну после "пикета третьеклассников". Они встали у ограды учебного заведения с плакатами: "Не хочу смотреть, РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:00

2020-09-10T08:00

2020-09-10T14:58

южно-сахалинск

чебоксары

большой камень

школа

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> Южно-сахалинская школа № 21 "прославилась" на всю страну после "пикета третьеклассников". Они встали у ограды учебного заведения с плакатами: "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников", "Я тоже имею право спокойно учиться", "Страшно идти в школу". Так дети, а точнее, их родители решили найти управу на девятилетнего Витю, который уже три года терроризирует сверстников: дерется, показывает половые органы, может помочиться на учебники. Проблемные подростки есть во всех школах. Но иногда ситуация выходит из-под контроля. "Урок математики проходил под крики "сиськи"Витя (имена несовершеннолетних изменены) — ученик третьего "Е" школы № 21 города Южно-Сахалинска. Помимо него, в классе еще 29 человек. И почти со всеми — конфликты. "Он мог встать посреди урока и выкрикивать нецензурные слова. Причем все это в присутствии преподавателя, — рассказывает одна из мам. — Потом Виктор начал драться. На первых порах это были единичные инциденты. Например, побил мальчика — тот ответил. В результате обоих вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних".Во втором классе Витя еще больше "осмелел". В качестве доказательств собеседница присылает несколько видео. На одном педагог объясняет решение задачи под перечисление Витей всех известных ему названий первичных и вторичных половых признаков. Благо лексикон у второклассника пока не так богат. На втором он использует рюкзак как булаву, пытаясь ударить других школьников. Правда, те пинаются в ответ.А вот докладная учительницы, составленная после очередного проблемного урока. К слову, проработав в классе неполных два года, та уволилась. "На чтении Виктор комментировал вслух ответы детей, употребляя ненормативную лексику. Порвал учебник. Урок математики проходил под крики "сиськи". Поднимаясь по лестнице, с локтя бил девочек. На замечания учителя показал средний палец…"Родители писали заявления директору, в департамент образования (копии есть в распоряжении РИА Новости). "В октябре прошлого года у нас не выдержали нервы — мы обратились в СМИ. Сразу после публикации статьи всех вызвали на экстренное собрание, куда приехали представители депобразования. Нас долго попрекали, зачем мы предали дело огласке. Но пообещали провести с ребенком и его мамой работу".После этого некоторое время Виктор посещал занятия только вместе с родительницей. А потом его и вовсе отправили на домашнее обучение. Впрочем, как уточняет собеседница, в школе он все же появлялся — "два дня через два". И по-прежнему терроризировал окружающих.Ситуацию в классе немного сгладила пандемия и переход на дистанционное образование. Но 1 сентября Витя пришел на линейку, а уже на следующий день устроил потасовку с одноклассником. "Сын вернулся из школы с такими эмоциями: "Мама, представляешь, прямо на уроке Витя душил Сашу, тот посинел. Прибежали другие педагоги, директор, но не могли его успокоить. Закрыли дверь в кабинет — Витя пытался ее сломать. Трое учителей не сумели с ним справиться!"После инцидента родители третьего "Е" договорились, что напишут заявления с просьбой перевести весь класс на удаленку. И организовали акцию у здания школы. Взрослые настаивают: это не митинг и не публичное мероприятие. "Мы хотели привлечь внимание СМИ. По-другому нас просто не слышали. Каждый раз нам говорят: "Это бедный ребенок, дайте ему шанс". Мальчика, безусловно, жаль. Но почему помогать ему нужно за счет психического и физического здоровья наших детей?" — недоумевают родители."Вите нужна социализация"Директор учреждения Александр Павлов, в свою очередь, утверждает: все на что способна школа, уже сделали. "Почти целый год мальчик оставался дома. Причем нужно понимать: нельзя перевести проблемного ребенка на индивидуальное обучение из-за замечаний родителей. Для этого требуются медицинское заключение и заявление его матери или отца".Оба документа были получены и действовали до мая 2020 года. Летом мальчик посещал Центр психолого-педагогической помощи семье и детям, был в пришкольном лагере, где, как говорит директор, ему не сделали ни одного замечания. "В августе мама уведомила нас, что ребенок опять будет учиться очно. Ссылалась на заключение врача-психиатра, постановившего, что Вите нужна социализация. Мы выдвинули условие: до первого конфликта. Он случился 2 сентября".Директор уверяет: уже на следующий день в десять утра мать Вити подала заявление о переводе сына на заочное обучение. В 10:45 об этом всех проинформировали. "Но в два часа они устроили пикет, хотя знали: мы приняли все меры".Родители парируют: приказ подписали только после огласки в СМИ и собрания, на котором присутствовала вице-мэр Южно-Сахалинска.На одну из матерей в полиция составили административный протокол за организацию несанкционированного митинга с привлечением несовершеннолетних. "Мы будем доказывать, что это вынужденная мера — в ответ на бездействие администрации школы. По-другому нас просто не слышали".Частично слова родителей подтверждает проверка, проведенная департаментом образования: зафиксированы нарушения со стороны руководства учебного заведения. Правда, какие именно, в пресс-службе мэрии города не уточнили."Бросил в педагога стулом"Ученики с девиантным поведением есть во многих школах. Но СМИ о подобных ситуациях пишут редко — только когда обстановка становится критической, а родители не знают, куда еще жаловаться. Так, в 2019-м в городе Большой Камень родители устроили самосуд над пятиклассником, терроризировавшим школу: отец одной из учениц окунул дебошира головой в унитаз. Проверка показала: администрация учебного заведения не реагировала на жалобы о хулиганстве. После инцидента директора и классного руководителя сменили, на устроившего самосуд отца завели дело. В Барвихе девятилетний мальчик на протяжении нескольких лет срывал уроки и доводил до истерики преподавателя: приносил в школу ножи, тараканов, избивал одноклассников. В итоге подростка перевели в другое учебное заведение, но и на новом месте его поведение не изменилось.В Чебоксарах как под копирку повторяется история из Южно-Сахалинска: несколько лет ученик начальной школы (в этом году он перешел в среднюю) не давал одноклассникам спокойно посещать занятия. Агрессивный парень сталкивал девочек с лестницы, оплевывал чужую одежду, мог послать далеко и надолго. "Был случай, когда он за один день подрался с семерыми одноклассниками, одному металлической линейкой едва глаз не выколол. После этого мы пожаловались в региональное Минобразования". На тот момент ребенку было семь лет. "В школу прислали проверку, правда, подошли к ней довольно формально. Ничего плохого не обнаружили — на учете не состоит, переводить на домашнее обучение оснований нет".Во втором классе Игорь набросился с кухонным ножом на сверстников. За него взялась комиссия по делам несовершеннолетних. "Его даже на месяц поместили в специализированное учреждение — как нам объяснили, это аналог тюрьмы для совсем маленьких детей, — говорит Андрей. — Мальчик исправился, но ненадолго — месяца через три опять начал "чудить".Родители не раз обращались к директору. Но им напоминали: школа поддерживает инклюзивную программу, а значит, посещать уроки имеют право и девиантные дети. "К слову, каких-либо отклонений у Игоря не нашли".В третьем классе администрация учебного заведения все же обратила внимание на проблему — сначала на уроки с мальчиком ходила мама, потом его перевели на индивидуальную программу. "Мать, к слову, он не очень-то и слушал. Зато боялся мужчин. У нас в школе есть совет отцов, куда я вхожу. Однажды присутствовал на уроке. Игорь эти 45 минут сидел спокойно. Но если рядом женщина, ничего не помогало. Одного педагога он довел — уволилась, когда узнала, что мальчик переходит в четвертый класс. После чего нас взяла другой преподаватель. Однако при условии: Игорь будет учиться дома".Андрей добавляет: все эти годы директор пеняла родителям: мол, вы воюете с маленьким ребенком. "Но ведь мы не против него — скорее отстаивали право наших детей учиться в спокойной обстановке. Они же были фактически этого лишены"."Индивидуальная программа"По словам Марины Балуевой, сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", у школы сейчас почти не осталось рычагов воздействия на проблемных детей. "Раньше пугали исключением, но теперь не имеем права — ведь таким образом лишаем ребенка права на образование. И перевести дебошира в другой класс нельзя без согласия родителей или законных представителей".Педагог уточняет: даже если жалуются все одноклассники, направить хулигана, скажем, на надомное обучение без одобрения родных невозможно.Марина Балуева за время работы в школе сталкивалась с учениками-тиранами. "Обычно все решалось через договоренность с родителями", — говорит она. Но если обе стороны — учебное заведение и родные — идут на принцип, выход найти непросто.

https://ria.ru/20190531/1555079577.html

https://ria.ru/20181109/1532348462.html

https://ria.ru/20190221/1551155275.html

https://ria.ru/20181116/1532902274.html

Denis Naumenko Если мама Вити не может врезать своему отпрыску хорошего ремня, то Витю нужно передать в соответствующее учреждение, где это умеют делать. 149

Leonid Prokl Как говорил К. Маркс бытие определяет сознание. Перефразировав- битье определяет сознание- пороть таких, колония, школа для трудновоспитуемых, это нормальные для таких условия, пусть там друг друга душат. Коль родители ничего не делают то их туда воспитателями, пусть в них стулья кидают их же дети. 131

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большой камень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, чебоксары, большой камень, школа, общество