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https://ria.ru/20200910/sergiy-1577032562.html
В РПЦ прокомментировали решение об отлучении схимонаха Сергия от церкви
Решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), согласно существующим нормам, должен будет утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:26
2020-09-10T13:26
схимонах сергий (николай романов)
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), согласно существующим нормам, должен будет утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>."<a href="http://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank" data-auto="true">Схимонах Сергий</a> (Романов) отлучен от Церкви. Как уже верно подмечено моими коллегами, это констатация той ситуации, в которую он поставил себя сам, фактически став вне Церкви и церковного общения. Теперь это решение епархиальных властей в положенный срок должно быть утверждено святейшим патриархом", - написал Легойда в своем <a href="https://t.me/s/vladimirlegoyda" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина - проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда должен вначале утвердить правящий архиерей епархии, а затем и предстоятель <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>.
https://ria.ru/20200910/tserkov-1577031146.html
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схимонах сергий (николай романов), владимир легойда, русская православная церковь, общество

В РПЦ прокомментировали решение об отлучении схимонаха Сергия от церкви

13:26 10.09.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), согласно существующим нормам, должен будет утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Схимонах Сергий (Романов) отлучен от Церкви. Как уже верно подмечено моими коллегами, это констатация той ситуации, в которую он поставил себя сам, фактически став вне Церкви и церковного общения. Теперь это решение епархиальных властей в положенный срок должно быть утверждено святейшим патриархом", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина - проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда должен вначале утвердить правящий архиерей епархии, а затем и предстоятель РПЦ.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 13:06
В Епархии прокомментировали отлучение от церкви Схимонаха Сергия
2330005
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Схимонах Сергий (Николай Романов)Владимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
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