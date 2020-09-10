https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577064073.html

Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян

США посылают четкий сигнал, что не потерпят попыток повлиять на американские выборы, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя введение санкций против... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:54

2020-09-10T20:54

2020-09-10T20:54

россия

майк помпео

китай

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> посылают четкий сигнал, что не потерпят попыток повлиять на американские выборы, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, комментируя введение санкций против трех россиян и гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за "вмешательства" в выборы.В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина Украины за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы."Сегодняшний шаг посылает четкий сигнал: США не будут сомневаться в том, чтобы использовать весь инструментарий в нашей власти, чтобы отвечать иностранным игрокам, которые пытаются вмешаться или любыми другими способами повлиять на наши выборы", - говорится в заявлении Помпео.США подозревают РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании "вмешаться" в американские выборы.В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются "очернить" кандидата в президенты США демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал Китай и Иран, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577054094.html

Alex Grosh Думаю, что это какая то странная психическая болезнь у обвиняющих... 18

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россия

китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, китай, иран, сша, в мире