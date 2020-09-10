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https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577064073.html
Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян
США посылают четкий сигнал, что не потерпят попыток повлиять на американские выборы, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя введение санкций против... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:54
2020-09-10T20:54
россия
майк помпео
китай
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> посылают четкий сигнал, что не потерпят попыток повлиять на американские выборы, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, комментируя введение санкций против трех россиян и гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за "вмешательства" в выборы.В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина Украины за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы."Сегодняшний шаг посылает четкий сигнал: США не будут сомневаться в том, чтобы использовать весь инструментарий в нашей власти, чтобы отвечать иностранным игрокам, которые пытаются вмешаться или любыми другими способами повлиять на наши выборы", - говорится в заявлении Помпео.США подозревают РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании "вмешаться" в американские выборы.В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются "очернить" кандидата в президенты США демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал Китай и Иран, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577054094.html
Думаю, что это какая то странная психическая болезнь у обвиняющих...
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россия
китай
иран
сша
РИА Новости
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россия, майк помпео, китай, иран, сша, в мире

Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян

20:54 10.09.2020
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© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США посылают четкий сигнал, что не потерпят попыток повлиять на американские выборы, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя введение санкций против трех россиян и гражданина Украины из-за "вмешательства" в выборы.
В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина Украины за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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"Сегодняшний шаг посылает четкий сигнал: США не будут сомневаться в том, чтобы использовать весь инструментарий в нашей власти, чтобы отвечать иностранным игрокам, которые пытаются вмешаться или любыми другими способами повлиять на наши выборы", - говорится в заявлении Помпео.
США подозревают РФ, Китай и Иран в желании "вмешаться" в американские выборы.
В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются "очернить" кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал Китай и Иран, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Вчера, 17:27
Евросоюз продлил антироссийские санкции
99040518
Обсудить 14
РоссияМайк ПомпеоКитайИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что это какая то странная психическая болезнь у обвиняющих...
10 сентября, 20:57
Alex GroshAlex Grosh
1700100
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