Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html
В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами
Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что внес законопроект, которые потребует от президента США ввести новые санкции в отношении РФ из-за... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:07
2020-09-11T02:40
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1400x0_80_0_0_d7170111a7e161bdada8459ac2acaa7c.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что внес законопроект, которые потребует от президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввести новые санкции в отношении РФ из-за сообщений о том, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждения связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>."Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в <a href="https://twitter.com/SenatorMenendez/status/1304090761303142400" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>."Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к (президенту РФ Владимиру) Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России - особенно в отношении санкций. Удивительно, что мы до такого дошли - но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни", - написал он.Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577057545.html
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
10
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1400x0_80_0_0_b1e1fa5bf89449fdcaeb147449c586cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, афганистан, талибан, сша, в мире

В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами

20:07 10.09.2020 (обновлено: 02:40 11.09.2020)
1235
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что внес законопроект, которые потребует от президента США ввести новые санкции в отношении РФ из-за сообщений о том, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждения связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
"Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в Twitter.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 18:18
США ввели санкции против трех граждан России
"Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к (президенту РФ Владимиру) Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России - особенно в отношении санкций. Удивительно, что мы до такого дошли - но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни", - написал он.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 22:19
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:58
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
664103013
Обсудить 10
РоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Глава минфина США прокомментировал новые санкции против россиян
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
В Минске начались акции сторонников и противников Лукашенко
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Задержание участниц акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой
В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях оппозиции в Белоруссии
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Лента новостейМолния