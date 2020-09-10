https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html

В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что внес законопроект, которые потребует от президента США ввести новые санкции в отношении РФ из-за... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:07

2020-09-10T20:07

2020-09-11T02:40

россия

афганистан

талибан

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что внес законопроект, которые потребует от президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввести новые санкции в отношении РФ из-за сообщений о том, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждения связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>."Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в <a href="https://twitter.com/SenatorMenendez/status/1304090761303142400" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>."Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к (президенту РФ Владимиру) Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России - особенно в отношении санкций. Удивительно, что мы до такого дошли - но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни", - написал он.Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577057545.html

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html

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россия

афганистан

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, талибан, сша, в мире