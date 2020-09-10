В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами
20:07 10.09.2020 (обновлено: 02:40 11.09.2020)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что внес законопроект, которые потребует от президента США ввести новые санкции в отношении РФ из-за сообщений о том, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждения связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
"Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в Twitter.
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"Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к (президенту РФ Владимиру) Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России - особенно в отношении санкций. Удивительно, что мы до такого дошли - но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни", - написал он.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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