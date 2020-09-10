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Американские сенаторы призвали расширить санкции по "акту Магнитского"
Сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали Минфин США расширить санкции в рамках "акта Магнитского". Об этом говорится в письме, опубликованном в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T05:13
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россия
министерство финансов сша
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> расширить санкции в рамках "акта Магнитского". Об этом говорится в письме, опубликованном в комитете по иностранным делам верхней палаты конгресса.По словам сенаторов, вызывают серьезную озабоченность назревшие "новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России". Предполагалось, что Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, но по состоянию на 9 сентября новых включений за 2019 год так и не последовало.Они отметили, что эта программа санкций — "один из наиболее эффективных механизмов, которые есть у <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России".Американские власти приняли "акт Магнитского" в декабре 2012 года. В соответствии с ним под санкции попали россияне, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — то есть санкции по нему должны применяться ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.Москва со своей стороны не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
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россия
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россия, министерство финансов сша, москва, сша, в мире

Американские сенаторы призвали расширить санкции по "акту Магнитского"

05:13 10.09.2020 (обновлено: 10:57 10.09.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали Минфин США расширить санкции в рамках "акта Магнитского". Об этом говорится в письме, опубликованном в комитете по иностранным делам верхней палаты конгресса.
По словам сенаторов, вызывают серьезную озабоченность назревшие "новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России". Предполагалось, что Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, но по состоянию на 9 сентября новых включений за 2019 год так и не последовало.

"С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список", — заявляют сенаторы.

Они отметили, что эта программа санкций — "один из наиболее эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России".
Американские власти приняли "акт Магнитского" в декабре 2012 года. В соответствии с ним под санкции попали россияне, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — то есть санкции по нему должны применяться ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.
Москва со своей стороны не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
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