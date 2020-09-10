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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200910/rezhisser-1577015954.html
Режиссер из Якутии впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма
Режиссер из Якутии Любовь Борисова впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T07:38
2020-09-10T07:38
республика саха (якутия)
айсен николаев
фонд кино
якутск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Режиссер из Якутии Любовь Борисова впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития республики.В этом году финалистами конкурса Минкультуры РФ на получение государственной субсидии для кинопроизводства стали два проекта кинокомпании "Сахафильм"."Проект, который задумала режиссер Любовь Борисова, получит средства в самое ближайшее время, второй проект Эдуарда Новикова вошел в резерв на получение средств до конца года. Успех якутских кинематографистов можно назвать новым этапом производства якутского кино, ведь впервые свои проекты "Сахафильм" будет реализовывать с участием московских киностудий", - рассказали в пресс-центре.Как отметили в ведомстве, фильм Борисовой "Не хороните меня без Ивана" планируется реализовывать с московской киностудией "Студия Автор", продюсером Иваном Болотниковым. Проект <a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новикова</a> "Связующая нить" - совместно с московской студией "Кинопроба", продюсером Юрием Обуховым. Съемки обеих лент начнутся в 2021 году."Дома, в Якутии, нас – кинематографистов - очень поддержал глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a>, по его поручению, несмотря на пандемию, на развитие якутского кино должны быть выделены средства. Теперь есть и федеральная поддержка… Сейчас ставку мы сделали на совместное производство с московскими студиями. Якутию уже знают в России как кинореспублику, надо выходить на новый уровень", - приводятся слова руководителя "Сахафильма" Дмитрия Шадрина.Ранее сообщалось, что в среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В регионе 48 кинозалов, из них 12 открыты "Якутской республиканской киносетью" по федеральной программе "<a href="http://ria.ru/organization_Fond_kino/" target="_blank" data-auto="true">Фонда кино</a>". В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 миллионов рублей. В 2019 году фильм режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" стал обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и вышел в международный прокат.
https://ria.ru/20200909/norris-1576966328.html
https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576557963.html
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айсен николаев, фонд кино, якутск, общество

Режиссер из Якутии впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма

07:38 10.09.2020
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© Fotolia / Kirsty PargeterРежиссерское кресло
Режиссерское кресло - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Fotolia / Kirsty Pargeter
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Режиссер из Якутии Любовь Борисова впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития республики.
В этом году финалистами конкурса Минкультуры РФ на получение государственной субсидии для кинопроизводства стали два проекта кинокомпании "Сахафильм".
"Проект, который задумала режиссер Любовь Борисова, получит средства в самое ближайшее время, второй проект Эдуарда Новикова вошел в резерв на получение средств до конца года. Успех якутских кинематографистов можно назвать новым этапом производства якутского кино, ведь впервые свои проекты "Сахафильм" будет реализовывать с участием московских киностудий", - рассказали в пресс-центре.
Как отметили в ведомстве, фильм Борисовой "Не хороните меня без Ивана" планируется реализовывать с московской киностудией "Студия Автор", продюсером Иваном Болотниковым. Проект Новикова "Связующая нить" - совместно с московской студией "Кинопроба", продюсером Юрием Обуховым. Съемки обеих лент начнутся в 2021 году.
Чак Норрис - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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"Дома, в Якутии, нас – кинематографистов - очень поддержал глава республики Айсен Николаев, по его поручению, несмотря на пандемию, на развитие якутского кино должны быть выделены средства. Теперь есть и федеральная поддержка… Сейчас ставку мы сделали на совместное производство с московскими студиями. Якутию уже знают в России как кинореспублику, надо выходить на новый уровень", - приводятся слова руководителя "Сахафильма" Дмитрия Шадрина.
Ранее сообщалось, что в среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В регионе 48 кинозалов, из них 12 открыты "Якутской республиканской киносетью" по федеральной программе "Фонда кино". В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 миллионов рублей. В 2019 году фильм режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" стал обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и вышел в международный прокат.
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевФонд киноЯкутскОбщество
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