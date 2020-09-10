https://ria.ru/20200910/rezhisser-1577015954.html

Режиссер из Якутии впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма

Режиссер из Якутии Любовь Борисова впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T07:38

2020-09-10T07:38

2020-09-10T07:38

республика саха (якутия)

айсен николаев

фонд кино

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Режиссер из Якутии Любовь Борисова впервые получит федеральную субсидию на съемки фильма, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития республики.В этом году финалистами конкурса Минкультуры РФ на получение государственной субсидии для кинопроизводства стали два проекта кинокомпании "Сахафильм"."Проект, который задумала режиссер Любовь Борисова, получит средства в самое ближайшее время, второй проект Эдуарда Новикова вошел в резерв на получение средств до конца года. Успех якутских кинематографистов можно назвать новым этапом производства якутского кино, ведь впервые свои проекты "Сахафильм" будет реализовывать с участием московских киностудий", - рассказали в пресс-центре.Как отметили в ведомстве, фильм Борисовой "Не хороните меня без Ивана" планируется реализовывать с московской киностудией "Студия Автор", продюсером Иваном Болотниковым. Проект <a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новикова</a> "Связующая нить" - совместно с московской студией "Кинопроба", продюсером Юрием Обуховым. Съемки обеих лент начнутся в 2021 году."Дома, в Якутии, нас – кинематографистов - очень поддержал глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a>, по его поручению, несмотря на пандемию, на развитие якутского кино должны быть выделены средства. Теперь есть и федеральная поддержка… Сейчас ставку мы сделали на совместное производство с московскими студиями. Якутию уже знают в России как кинореспублику, надо выходить на новый уровень", - приводятся слова руководителя "Сахафильма" Дмитрия Шадрина.Ранее сообщалось, что в среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В регионе 48 кинозалов, из них 12 открыты "Якутской республиканской киносетью" по федеральной программе "<a href="http://ria.ru/organization_Fond_kino/" target="_blank" data-auto="true">Фонда кино</a>". В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 миллионов рублей. В 2019 году фильм режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" стал обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и вышел в международный прокат.

https://ria.ru/20200909/norris-1576966328.html

https://ria.ru/20200901/yakutiya-1576557963.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев, фонд кино, якутск, общество