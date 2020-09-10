https://ria.ru/20200910/realizatsiya-1577044169.html

Песков оценил ситуацию с реализацией природоохранных мер

Реализация мер по защите окружающей среды в России не должна быть сдерживающим фактором для развития экономики и социальной сферы, необходимо искать баланс, и... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:21

2020-09-10T15:21

2020-09-10T15:21

новости - экология

байкал

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

дмитрий песков

норильск

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Реализация мер по защите окружающей среды в России не должна быть сдерживающим фактором для развития экономики и социальной сферы, необходимо искать баланс, и это является задачей природоохранных ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы действительно в нашем прошлом не уделяли вопросам экологии должного внимания, но сейчас, вы видите, ситуация изменилась. При этом все-таки нужно признать, что реализация природоохранных мер не должна быть сдерживающим фактором для развития экономики и социальной сферы", - заявил Песков в ходе общения с журналистами в четверг.По его словам, "здесь нужно всегда искать очень тонкий, очень хрупкий баланс"."Этот как раз и является обязанностью наших природоохранных ведомств. Потому что просто, скажем так, никому ничего не давать, не пущать и везде всё запрещать - мы с вами тогда просто не сможем развиваться ни экономически, ни технологически. Поэтому везде нужно чувство меры, которое, конечно, должно граничить все-таки с приоритетом соблюдения экологических норм", - полагает представитель Кремля.Пескова спросили, необходим ли в свете последних экологических событий в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> и вокруг <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкала</a> комплексный эколого-технологический аудит потенциально опасных объектов."Смотря что считать комплексным аудитом. Вы знаете, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a>, ряд других ведомств выполняют надзорные функции в плане охраны окружающей среды. В России действует достаточно объемное законодательство в этой сфере и вопрос идет именно о том, чтобы это законодательство в полной мере реализовывалось в жизнь", - заявил в ответ пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20200619/1573188732.html

байкал

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, байкал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дмитрий песков, норильск, общество