Кубань вошла в тройку лидеров по числу перспективных проектов развития
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по числу перспективных проектов развития России, сообщает администрация региона.
"Край - в тройке регионов-лидеров по числу заявок и лидер в направлении "Новая молодежная повестка" с проектом молодежный инновационный центр "Проектные горизонты будущего" Армавирского государственного педуниверситета. Проектом предусмотрено применение инновационных механизмов технического творчества, таких как STEM-центр образовательной робототехники, цифровая агролаборатория, школа 3D-моделирования и управления беспилотными летательными аппаратами, мастерская art-искусства", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.
Уточняется, что лучшие идеи будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи. "Поддержать их можно до конца сегодняшнего дня. Сбор региональных предложений организует Агентство стратегических инициатив для обеспечения устойчивого развития России в новых экономических условиях. От Краснодарского края подано более 530 перспективных идей и проектов", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что проекты-победители будут рекомендованы федеральными экспертами к дальнейшему тиражированию и практической реализации. Ознакомиться с ними можно будет на форуме "Сильные идеи для нового времени" 11 – 12 ноября в Сочи.
8 сентября, 16:22Краснодарский крайКубань нарастит экспорт вина в рамках нацпроекта