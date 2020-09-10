https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html

Кубань вошла в тройку лидеров по числу перспективных проектов развития

Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по числу перспективных проектов развития России, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:54

2020-09-10T15:54

2020-09-10T15:54

краснодарский край

сочи

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> вошел в тройку регионов-лидеров по числу перспективных проектов развития России, сообщает администрация региона."Край - в тройке регионов-лидеров по числу заявок и лидер в направлении "Новая молодежная повестка" с проектом молодежный инновационный центр "Проектные горизонты будущего" Армавирского государственного педуниверситета. Проектом предусмотрено применение инновационных механизмов технического творчества, таких как STEM-центр образовательной робототехники, цифровая агролаборатория, школа 3D-моделирования и управления беспилотными летательными аппаратами, мастерская art-искусства", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.Уточняется, что лучшие идеи будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. "Поддержать их можно до конца сегодняшнего дня. Сбор региональных предложений организует Агентство стратегических инициатив для обеспечения устойчивого развития России в новых экономических условиях. От Краснодарского края подано более 530 перспективных идей и проектов", - добавили в ведомстве.Отмечается, что проекты-победители будут рекомендованы федеральными экспертами к дальнейшему тиражированию и практической реализации. Ознакомиться с ними можно будет на форуме "Сильные идеи для нового времени" 11 – 12 ноября в Сочи.

https://ria.ru/20200902/kuban-1576654629.html

https://ria.ru/20200908/vino-1576944702.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, общество