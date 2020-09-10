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Краснодарский край
https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html
Кубань вошла в тройку лидеров по числу перспективных проектов развития
Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по числу перспективных проектов развития России, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:54
2020-09-10T15:54
краснодарский край
сочи
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> вошел в тройку регионов-лидеров по числу перспективных проектов развития России, сообщает администрация региона."Край - в тройке регионов-лидеров по числу заявок и лидер в направлении "Новая молодежная повестка" с проектом молодежный инновационный центр "Проектные горизонты будущего" Армавирского государственного педуниверситета. Проектом предусмотрено применение инновационных механизмов технического творчества, таких как STEM-центр образовательной робототехники, цифровая агролаборатория, школа 3D-моделирования и управления беспилотными летательными аппаратами, мастерская art-искусства", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.Уточняется, что лучшие идеи будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. "Поддержать их можно до конца сегодняшнего дня. Сбор региональных предложений организует Агентство стратегических инициатив для обеспечения устойчивого развития России в новых экономических условиях. От Краснодарского края подано более 530 перспективных идей и проектов", - добавили в ведомстве.Отмечается, что проекты-победители будут рекомендованы федеральными экспертами к дальнейшему тиражированию и практической реализации. Ознакомиться с ними можно будет на форуме "Сильные идеи для нового времени" 11 – 12 ноября в Сочи.
https://ria.ru/20200902/kuban-1576654629.html
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сочи, краснодарский край, общество

Кубань вошла в тройку лидеров по числу перспективных проектов развития

15:54 10.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по числу перспективных проектов развития России, сообщает администрация региона.
"Край - в тройке регионов-лидеров по числу заявок и лидер в направлении "Новая молодежная повестка" с проектом молодежный инновационный центр "Проектные горизонты будущего" Армавирского государственного педуниверситета. Проектом предусмотрено применение инновационных механизмов технического творчества, таких как STEM-центр образовательной робототехники, цифровая агролаборатория, школа 3D-моделирования и управления беспилотными летательными аппаратами, мастерская art-искусства", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 23:05Краснодарский край
На Кубани число экспортеров в малом и среднем бизнесе выросло на 30%
Уточняется, что лучшие идеи будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи. "Поддержать их можно до конца сегодняшнего дня. Сбор региональных предложений организует Агентство стратегических инициатив для обеспечения устойчивого развития России в новых экономических условиях. От Краснодарского края подано более 530 перспективных идей и проектов", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что проекты-победители будут рекомендованы федеральными экспертами к дальнейшему тиражированию и практической реализации. Ознакомиться с ними можно будет на форуме "Сильные идеи для нового времени" 11 – 12 ноября в Сочи.
Центр винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 16:22Краснодарский край
Кубань нарастит экспорт вина в рамках нацпроекта
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Краснодарский крайСочиКраснодарский крайОбщество
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