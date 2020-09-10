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https://ria.ru/20200910/putin-1577020468.html
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:31
2020-09-10T13:34
антон котяков
дмитрий григоренко
эльвира набиуллина
антон силуанов
татьяна голикова
центральный банк рф (цб рф)
андрей белоусов
экономика
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Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проводит совещание по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции.В совещании принимают участие глава президентской администрации <a href="http://ria.ru/person_Anton_Vajjno/" target="_blank">Антон Вайно</a>, первый вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank">Андрей Белоусов</a>, вице-премьеры <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank">Татьяна Голикова</a> и <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-grigorenko/" target="_blank">Дмитрий Григоренко</a>, глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank">Антон Котяков</a>, министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank">Максим Решетников</a>, министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank">Антон Силуанов</a> и глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank">Эльвира Набиуллина</a>.Особое внимание уделяется темам восстановления экономики после пандемии коронавируса, а также занятости и безработице.
2
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
LIVE: Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
LIVE: Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
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видео, антон котяков, дмитрий григоренко, эльвира набиуллина, антон силуанов, татьяна голикова, центральный банк рф (цб рф), андрей белоусов, экономика, владимир путин
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции.
2020-09-10T13:31
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Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам

13:31 10.09.2020 (обновлено: 13:34 10.09.2020)
1026
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции.
В совещании принимают участие глава президентской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Особое внимание уделяется темам восстановления экономики после пандемии коронавируса, а также занятости и безработице.
820002
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Антон КотяковДмитрий ГригоренкоЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановТатьяна ГоликоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей БелоусовЭкономикаВладимир Путин
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