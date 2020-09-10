https://ria.ru/20200910/putin-1577020468.html
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:31
2020-09-10T13:31
2020-09-10T13:34
антон котяков
дмитрий григоренко
эльвира набиуллина
антон силуанов
татьяна голикова
центральный банк рф (цб рф)
андрей белоусов
экономика
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Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проводит совещание по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции.В совещании принимают участие глава президентской администрации <a href="http://ria.ru/person_Anton_Vajjno/" target="_blank">Антон Вайно</a>, первый вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank">Андрей Белоусов</a>, вице-премьеры <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank">Татьяна Голикова</a> и <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-grigorenko/" target="_blank">Дмитрий Григоренко</a>, глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank">Антон Котяков</a>, министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank">Максим Решетников</a>, министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank">Антон Силуанов</a> и глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank">Эльвира Набиуллина</a>.Особое внимание уделяется темам восстановления экономики после пандемии коронавируса, а также занятости и безработице.
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
LIVE: Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
2020-09-10T13:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, антон котяков, дмитрий григоренко, эльвира набиуллина, антон силуанов, татьяна голикова, центральный банк рф (цб рф), андрей белоусов, экономика, владимир путин