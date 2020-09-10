https://ria.ru/20200910/privivka-ot-koronavirusa-vracham-1577022387.html

В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса

Первую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день.

2020-09-10T11:07

2020-09-10T11:07

2020-09-10T11:03

здоровье - общество

видео

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577022164_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_39ba8799e70912cc6c0798220465dea2.jpg

Участники испытаний предварительно прошли диагностику в Инфекционной клинической больнице №2. Врачам измерили температуру и давление, взяли мазок на Полимеразную цепную реакцию (ПРЦ) и проверили венозную кровь на наличие антител к коронавирусу, а также на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса Первую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день. Участники испытаний предварительно прошли диагностику в Инфекционной клинической больнице №2. Врачам измерили температуру и давление, взяли мазок на Полимеразную цепную реакцию (ПРЦ) и проверили венозную кровь на наличие антител к коронавирусу, а также на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С. 2020-09-10T11:07 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, здоровье - общество, видео, общество