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https://ria.ru/20200910/privivka-ot-koronavirusa-vracham-1577022387.html
В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса
Первую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день.
2020-09-10T11:07
2020-09-10T11:03
здоровье - общество
видео
общество
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Участники испытаний предварительно прошли диагностику в Инфекционной клинической больнице №2. Врачам измерили температуру и давление, взяли мазок на Полимеразную цепную реакцию (ПРЦ) и проверили венозную кровь на наличие антител к коронавирусу, а также на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса
Первую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день. Участники испытаний предварительно прошли диагностику в Инфекционной клинической больнице №2. Врачам измерили температуру и давление, взяли мазок на Полимеразную цепную реакцию (ПРЦ) и проверили венозную кровь на наличие антител к коронавирусу, а также на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, здоровье - общество, видео, общество
В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса
Первую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день.
2020-09-10T11:07
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В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса

11:07 10.09.2020
6137
Первую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день.
Участники испытаний предварительно прошли диагностику в Инфекционной клинической больнице №2. Врачам измерили температуру и давление, взяли мазок на Полимеразную цепную реакцию (ПРЦ) и проверили венозную кровь на наличие антител к коронавирусу, а также на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С.
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Здоровье - ОбществоВидеоОбщество
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