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Пропавший мужчина пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении
Восьмидесятилетний британец появился на пресс-конференции, где семья и спасатели решали вопрос о привлечении внимания СМИ к его пропаже, пишет UPI. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:18
туристы
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Восьмидесятилетний британец появился на пресс-конференции, где семья и спасатели решали вопрос о привлечении внимания СМИ к его пропаже, пишет <a href="https://www.upi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">UPI</a>.Как сообщается, мужчина потерялся во время похода из-за начавшегося града. К его поиску привлекли полицейских, спасателей и Королевские воздушные силы. Позже выяснилось, что заблудившийся турист провел несколько ночей в своей палатке.Семья пропавшего и представители экстренных служб решили провести в пабе пресс-конференцию. Однако, к их удивлению, турист пришел на нее самостоятельно.По данным издания, британец не получил серьезных травм, его здоровью ничто не угрожает. Мужчина заявил, что в первую очередь нуждается в горячем обеде.
https://ria.ru/20200822/1576088294.html
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великобритания
РИА Новости
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Новости
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60
туристы, великобритания, в мире

Пропавший мужчина пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении

17:15 10.09.2020 (обновлено: 17:18 10.09.2020)
17319
CC0 / Pixabay / zujen / Костер у палатки в лесу
Костер у палатки в лесу - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
CC0 / Pixabay / zujen /
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восьмидесятилетний британец появился на пресс-конференции, где семья и спасатели решали вопрос о привлечении внимания СМИ к его пропаже, пишет UPI.
Как сообщается, мужчина потерялся во время похода из-за начавшегося града. К его поиску привлекли полицейских, спасателей и Королевские воздушные силы. Позже выяснилось, что заблудившийся турист провел несколько ночей в своей палатке.
Семья пропавшего и представители экстренных служб решили провести в пабе пресс-конференцию. Однако, к их удивлению, турист пришел на нее самостоятельно.
По данным издания, британец не получил серьезных травм, его здоровью ничто не угрожает. Мужчина заявил, что в первую очередь нуждается в горячем обеде.
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
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43693026
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