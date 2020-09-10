https://ria.ru/20200910/prishel-1577053278.html
Пропавший мужчина пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении
Восьмидесятилетний британец появился на пресс-конференции, где семья и спасатели решали вопрос о привлечении внимания СМИ к его пропаже, пишет UPI. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:18
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Восьмидесятилетний британец появился на пресс-конференции, где семья и спасатели решали вопрос о привлечении внимания СМИ к его пропаже, пишет <a href="https://www.upi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">UPI</a>.Как сообщается, мужчина потерялся во время похода из-за начавшегося града. К его поиску привлекли полицейских, спасателей и Королевские воздушные силы. Позже выяснилось, что заблудившийся турист провел несколько ночей в своей палатке.Семья пропавшего и представители экстренных служб решили провести в пабе пресс-конференцию. Однако, к их удивлению, турист пришел на нее самостоятельно.По данным издания, британец не получил серьезных травм, его здоровью ничто не угрожает. Мужчина заявил, что в первую очередь нуждается в горячем обеде.
https://ria.ru/20200822/1576088294.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, великобритания, в мире