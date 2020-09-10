https://ria.ru/20200910/prestuplenie-1577021222.html

На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:39

2020-09-10T10:39

2020-09-10T10:39

василий усольцев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

приморский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте СК РФ</a>."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. "В целях сокрытия своих преступных доходов он перевел более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет организации. Тем самым он легализовал полученные деньги", - отмечают в СК.Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменяется легализация денег бывшего чиновника.Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В релизе их имена не приведены, но упоминается, что в декабре 2018 года по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности бывший вице-губернатор был оштрафован на 6,3 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что по этому делу был осужден бывший первый вице-губернатор Приморья и экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Usolcev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Усольцев</a>. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него был наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации края, в которой он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.

https://ria.ru/20200612/1572854911.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий усольцев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, приморский край, происшествия