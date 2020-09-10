На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. "В целях сокрытия своих преступных доходов он перевел более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет организации. Тем самым он легализовал полученные деньги", - отмечают в СК.
Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменяется легализация денег бывшего чиновника.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В релизе их имена не приведены, но упоминается, что в декабре 2018 года по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности бывший вице-губернатор был оштрафован на 6,3 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что по этому делу был осужден бывший первый вице-губернатор Приморья и экс-депутат Госдумы Василий Усольцев. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него был наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации края, в которой он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.