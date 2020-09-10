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На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег
Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:39
2020-09-10T10:39
василий усольцев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
приморский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте СК РФ</a>."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. "В целях сокрытия своих преступных доходов он перевел более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет организации. Тем самым он легализовал полученные деньги", - отмечают в СК.Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменяется легализация денег бывшего чиновника.Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В релизе их имена не приведены, но упоминается, что в декабре 2018 года по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности бывший вице-губернатор был оштрафован на 6,3 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что по этому делу был осужден бывший первый вице-губернатор Приморья и экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Usolcev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Усольцев</a>. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него был наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации края, в которой он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.
https://ria.ru/20200612/1572854911.html
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василий усольцев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, приморский край, происшествия

На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

10:39 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. "В целях сокрытия своих преступных доходов он перевел более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет организации. Тем самым он легализовал полученные деньги", - отмечают в СК.
Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменяется легализация денег бывшего чиновника.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В релизе их имена не приведены, но упоминается, что в декабре 2018 года по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности бывший вице-губернатор был оштрафован на 6,3 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что по этому делу был осужден бывший первый вице-губернатор Приморья и экс-депутат Госдумы Василий Усольцев. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него был наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации края, в которой он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.
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Василий УсольцевСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФПриморский крайПроисшествия
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