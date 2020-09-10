https://ria.ru/20200910/pozhary-1577027209.html

Калифорния в огне: лесные пожары в США

На западном побережье США полыхают рекордные по силе лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:58

2020-09-10T12:58

2020-09-10T16:07

калифорния

фото

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На западном побережье США полыхают рекордные по силе лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru.

калифорния

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, фото, фото