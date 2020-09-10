Калифорния в огне: лесные пожары в США
В Калифорнии бушует более двух десятков крупных природных пожаров.
В Калифорнии бушует более двух десятков крупных природных пожаров.
Их площадь уже побила рекорд 2018 года, когда горело 793,1 тысячи гектаров леса.
Их площадь уже побила рекорд 2018 года, когда горело 793,1 тысячи гектаров леса.
В округе Бьютт на севере штата погибли по меньшей мере три человека.
В округе Бьютт на севере штата погибли по меньшей мере три человека.
Под угрозой оказались тысячи домов.
Под угрозой оказались тысячи домов.
В некоторых районах объявили экстренную эвакуацию.
С огнем борются не менее 14 тысяч пожарных.
С огнем борются не менее 14 тысяч пожарных.
Пожары стали следствием аномальной жары.
В середине августа в национальном парке Долина Смерти столбики термометров поднялись до рекордных 54,4 градуса по Цельсию.
В середине августа в национальном парке Долина Смерти столбики термометров поднялись до рекордных 54,4 градуса по Цельсию.
Жара вызвала нагрузку на сети и привела к отключениям электричества.
Жара вызвала нагрузку на сети и привела к отключениям электричества.
В штате объявили режим чрезвычайной ситуации.
На большей части Калифорнии действует предупреждение о пожароопасной погоде.
На большей части Калифорнии действует предупреждение о пожароопасной погоде.
Мост Золотые Ворота в дыму от пожаров.
Мост Золотые Ворота в дыму от пожаров.