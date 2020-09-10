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Калифорния в огне: лесные пожары в США
На западном побережье США полыхают рекордные по силе лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:58
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калифорния
фото
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На западном побережье США полыхают рекордные по силе лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru.
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калифорния, фото, фото

Калифорния в огне: лесные пожары в США

12:58 10.09.2020 (обновлено: 16:07 10.09.2020)
1635
На западном побережье США полыхают рекордные по силе лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Noah Berger

В Калифорнии бушует более двух десятков крупных природных пожаров.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
1 из 12

В Калифорнии бушует более двух десятков крупных природных пожаров.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Noah Berger

Их площадь уже побила рекорд 2018 года, когда горело 793,1 тысячи гектаров леса.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
2 из 12

Их площадь уже побила рекорд 2018 года, когда горело 793,1 тысячи гектаров леса.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Noah Berger

В округе Бьютт на севере штата погибли по меньшей мере три человека.

Последствия лесных пожаров в американском штате Калифорния
3 из 12

В округе Бьютт на севере штата погибли по меньшей мере три человека.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Под угрозой оказались тысячи домов.

Пожарные в Толлхаусе, штат Калифорния, США
4 из 12

Под угрозой оказались тысячи домов.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Stephen Lam

В некоторых районах объявили экстренную эвакуацию.

Мост Бэй-Бридж в дыму от калифорнийских лесных пожаров в Сан-Франциско, Калифорния, США
5 из 12

В некоторых районах объявили экстренную эвакуацию.

© REUTERS / Stephen Lam
© AP Photo / Noah Berger

С огнем борются не менее 14 тысяч пожарных.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
6 из 12

С огнем борются не менее 14 тысяч пожарных.

© AP Photo / Noah Berger
© REUTERS / Fred Greaves

Пожары стали следствием аномальной жары.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
7 из 12

Пожары стали следствием аномальной жары.

© REUTERS / Fred Greaves
© AP Photo / Noah Berger

В середине августа в национальном парке Долина Смерти столбики термометров поднялись до рекордных 54,4 градуса по Цельсию.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
8 из 12

В середине августа в национальном парке Долина Смерти столбики термометров поднялись до рекордных 54,4 градуса по Цельсию.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Noah Berger

Жара вызвала нагрузку на сети и привела к отключениям электричества.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
9 из 12

Жара вызвала нагрузку на сети и привела к отключениям электричества.

© AP Photo / Noah Berger
© REUTERS / Fred Greaves

В штате объявили режим чрезвычайной ситуации.

Пожарный возле водохранилища Оровилл в американском штате Калифорния
10 из 12

В штате объявили режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Fred Greaves
© REUTERS / Fred Greaves

На большей части Калифорнии действует предупреждение о пожароопасной погоде.

Лесной пожар в американском штате Калифорния
11 из 12

На большей части Калифорнии действует предупреждение о пожароопасной погоде.

© REUTERS / Fred Greaves
© AP Photo / Eric Risberg

Мост Золотые Ворота в дыму от пожаров.

Мост Золотые Ворота в дыму от калифорнийских лесных пожаров в Сан-Франциско, Калифорния, США
12 из 12

Мост Золотые Ворота в дыму от пожаров.

© AP Photo / Eric Risberg
1838801
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