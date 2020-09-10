https://ria.ru/20200910/pozhar-1577063538.html
В ЛНР заявили о попытках ВСУ спровоцировать природный пожар
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:38
2020-09-10T20:38
2020-09-10T20:38
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской Народной Республики</a> <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать природный пожар у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.По данным МЧС ЛНР, в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная), за минувшие сутки в республике ликвидировано 29 природных пожаров."В 16.20 зафиксирована стрельба трассирующими пулями на позициях Второго батальона 30-й бригады (<a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> - ред.) в районе населенного пункта Золотое-4 (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> - ред.). Целью провокации боевиков является создание очага пожара вблизи наших позиций", - рассказал Осадчий журналистам.Он уточнил, что выпущенные пули попали в межпозиционное пространство, и огонь пошел обратно на позиции украинских силовиков. Осадчий сообщил, что в настоящий момент огонь приближается к украинским инженерным укреплениям. По словам Осадчего, огонь трассирующими пулями украинские силовики открыли и по позициям ЛНР в районе подконтрольного республике поселка Голубовское."В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в совместном центре по контролю и координации (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>) режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.Он сообщил, что пожарные расчеты Народной милиции готовы к действиям, в случае если огонь начнет распространяться на позиции ЛНР.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/gryzlov-1577053985.html
донбасс
луганская народная республика
киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий
обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать природный пожар у линии соприкосновения в Донбассе
.
По данным МЧС ЛНР, в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная), за минувшие сутки в республике ликвидировано 29 природных пожаров.
"В 16.20 зафиксирована стрельба трассирующими пулями на позициях Второго батальона 30-й бригады (ВС Украины
- ред.) в районе населенного пункта Золотое-4 (под контролем Киева
- ред.). Целью провокации боевиков является создание очага пожара вблизи наших позиций", - рассказал Осадчий журналистам.
Он уточнил, что выпущенные пули попали в межпозиционное пространство, и огонь пошел обратно на позиции украинских силовиков. Осадчий сообщил, что в настоящий момент огонь приближается к украинским инженерным укреплениям. По словам Осадчего, огонь трассирующими пулями украинские силовики открыли и по позициям ЛНР в районе подконтрольного республике поселка Голубовское.
"В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в совместном центре по контролю и координации (СЦКК
) режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Он сообщил, что пожарные расчеты Народной милиции готовы к действиям, в случае если огонь начнет распространяться на позиции ЛНР.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения