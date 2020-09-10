https://ria.ru/20200910/pozhar-1577062072.html

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

Пожар в порту Бейрута мог произойти из-за преднамеренного поджога, заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T19:55

2020-09-10T19:55

2020-09-10T20:12

мишель аун

бейрут

ливан

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пожар в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> мог произойти из-за преднамеренного поджога, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> на собрании Высшего совета по безопасности.Ранее министр труда Мишель Наджар заявил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с болгаркой во время ремонтных работ.Ливанский лидер заявил, что недопустимо совершать ошибки, которые могут привести к такого уровня пожарам, особенно после "катастрофического взрыва", произошедшего в порту 4 августа.В четверг днем на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту Бейрута разгорелся сильный пожар. Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов и помощь вертолетов ливанской армии. В результате пожара по данным ливанского красного креста погибших и раненых нет.Мощный взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, унес жизни 190 человек, более 6,5 тысячи граждан получили ранения. По одной из версий следствия, взрыв склада с 2750 тоннами селитры мог произойти из-за возгорания вследствие неосторожного обращения со сварочным аппаратом во время ремонтных работ на складе с пиротехникой.

https://ria.ru/20200910/pozhar-1577044400.html

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ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель аун, бейрут, ливан, в мире