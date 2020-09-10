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Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально
Пожар в порту Бейрута мог произойти из-за преднамеренного поджога, заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:55
2020-09-10T20:12
мишель аун
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пожар в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> мог произойти из-за преднамеренного поджога, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Aun/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Аун</a> на собрании Высшего совета по безопасности.Ранее министр труда Мишель Наджар заявил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с болгаркой во время ремонтных работ.Ливанский лидер заявил, что недопустимо совершать ошибки, которые могут привести к такого уровня пожарам, особенно после "катастрофического взрыва", произошедшего в порту 4 августа.В четверг днем на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту Бейрута разгорелся сильный пожар. Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов и помощь вертолетов ливанской армии. В результате пожара по данным ливанского красного креста погибших и раненых нет.Мощный взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, унес жизни 190 человек, более 6,5 тысячи граждан получили ранения. По одной из версий следствия, взрыв склада с 2750 тоннами селитры мог произойти из-за возгорания вследствие неосторожного обращения со сварочным аппаратом во время ремонтных работ на складе с пиротехникой.
https://ria.ru/20200910/pozhar-1577044400.html
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мишель аун, бейрут, ливан, в мире

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

19:55 10.09.2020 (обновлено: 20:12 10.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Пожар в порту Бейрута мог произойти из-за преднамеренного поджога, заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности.
Ранее министр труда Мишель Наджар заявил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с болгаркой во время ремонтных работ.
"Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения. В любом случае необходимо узнать причину и наказать виновных", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
Ливанский лидер заявил, что недопустимо совершать ошибки, которые могут привести к такого уровня пожарам, особенно после "катастрофического взрыва", произошедшего в порту 4 августа.
В четверг днем на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту Бейрута разгорелся сильный пожар. Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов и помощь вертолетов ливанской армии. В результате пожара по данным ливанского красного креста погибших и раненых нет.
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:53
Крупный пожар в порту Бейрута
Мощный взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, унес жизни 190 человек, более 6,5 тысячи граждан получили ранения. По одной из версий следствия, взрыв склада с 2750 тоннами селитры мог произойти из-за возгорания вследствие неосторожного обращения со сварочным аппаратом во время ремонтных работ на складе с пиротехникой.
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Мишель АунБейрутЛиванВ мире
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