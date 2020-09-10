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https://ria.ru/20200910/pozhar-1577060551.html
Власти Ливана назвали предварительную причину пожара в порту Бейрута
Причиной пожара в порту Бейрута могли быть ремонтные работы с примирением болгарки, заявил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:14
2020-09-10T19:49
красный крест
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Причиной пожара в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> могли быть ремонтные работы с примирением болгарки, заявил исполняющий обязанности министра труда <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> Мишель Наджар."По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару",- цитирует слова министра ливанский телеканал <a href="https://www.lbcgroup.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LBC</a>.Наджар отметил, что расследование начнется сразу после окончание работ пожарных, следствию необходимо будет выяснить все детали данного инцидента.По словам министра, пожар на данный момент полностью под контролем.В четверг днем на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту Бейрута разгорелся сильный пожар. Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов и помощь вертолетов ливанской армии.Все дороги, проходящие мимо порта, включая главную автомагистраль из Бейрута на север, были перекрыты полицией.В результате пожара, по данным ливанского <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного креста</a>, погибших и раненых нет.Президент Ливана проведет собрание Высшего совета по безопасности в связи с произошедшим инцидентом.Мощный взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, унес жизни 190 человек, более 6,5 тысяч граждан получили ранения. По одной из версий следствия, причиной возгорания, после которого последовал взрыв склада с 2750 тонн селитры, могло стать возгорание из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом во время ремонтных работ на складе с пиротехникой.
https://ria.ru/20200910/beyrut-1577045693.html
https://ria.ru/20200910/pozhar-1577044400.html
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красный крест, бейрут, ливан, в мире

Власти Ливана назвали предварительную причину пожара в порту Бейрута

19:14 10.09.2020 (обновлено: 19:49 10.09.2020)
3443
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Причиной пожара в порту Бейрута могли быть ремонтные работы с примирением болгарки, заявил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар.
"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару",- цитирует слова министра ливанский телеканал LBC.
Наджар отметил, что расследование начнется сразу после окончание работ пожарных, следствию необходимо будет выяснить все детали данного инцидента.
По словам министра, пожар на данный момент полностью под контролем.
Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:40
Военные вертолеты привлекли к тушению пожара в порту Бейрута
В четверг днем на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту Бейрута разгорелся сильный пожар. Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов и помощь вертолетов ливанской армии.
Все дороги, проходящие мимо порта, включая главную автомагистраль из Бейрута на север, были перекрыты полицией.
В результате пожара, по данным ливанского Красного креста, погибших и раненых нет.
Президент Ливана проведет собрание Высшего совета по безопасности в связи с произошедшим инцидентом.
Мощный взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, унес жизни 190 человек, более 6,5 тысяч граждан получили ранения. По одной из версий следствия, причиной возгорания, после которого последовал взрыв склада с 2750 тонн селитры, могло стать возгорание из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом во время ремонтных работ на складе с пиротехникой.
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:53
Крупный пожар в порту Бейрута
21381727
Обсудить 2
Красный КрестБейрутЛиванВ мире
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