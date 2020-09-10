https://ria.ru/20200910/pozhar-1577048795.html

Пожар в порту Бейрута усилился

Пожар на территории порта Бейрута усилился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:23

2020-09-10T16:23

2020-09-10T16:34

бейрут

ливан

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Пожар на территории порта Бейрута усилился, передает корреспондент РИА Новости.Полиция просит журналистов, работающих на месте, отойти на безопасное расстояние. Несколько пожарных расчетов, работавших в непосредственной близости, также отвели свои машины.Уже несколько часов горят склады с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту, из-за чего дымом заволокло полгорода. Пострадавших и погибших, по данным ливанского красного креста, нет.С воздуха тушить пожар помогают вертолеты армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> Марван Абуд заявил ливанским СМИ, что причина пожара пока не известна, усилия властей сосредоточены на его тушении, задействованы 16 пожарных расчетов.

https://ria.ru/20200910/beyrut-1577040134.html

бейрут

ливан

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире