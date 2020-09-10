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Пожар в порту Бейрута усилился
Пожар на территории порта Бейрута усилился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:23
2020-09-10T16:34
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин.</strong> Пожар на территории порта Бейрута усилился, передает корреспондент РИА Новости.Полиция просит журналистов, работающих на месте, отойти на безопасное расстояние. Несколько пожарных расчетов, работавших в непосредственной близости, также отвели свои машины.Уже несколько часов горят склады с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту, из-за чего дымом заволокло полгорода. Пострадавших и погибших, по данным ливанского красного креста, нет.С воздуха тушить пожар помогают вертолеты армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> Марван Абуд заявил ливанским СМИ, что причина пожара пока не известна, усилия властей сосредоточены на его тушении, задействованы 16 пожарных расчетов.
https://ria.ru/20200910/beyrut-1577040134.html
бейрут
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бейрут, ливан, в мире

Пожар в порту Бейрута усилился

16:23 10.09.2020 (обновлено: 16:34 10.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСильный пожар произошел в порту Бейрута
Сильный пожар произошел в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пожар на территории порта Бейрута усилился, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция просит журналистов, работающих на месте, отойти на безопасное расстояние. Несколько пожарных расчетов, работавших в непосредственной близости, также отвели свои машины.
Кадры пожара в бейрутском порту: центр города заволокло дымом - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 14:53
Появилось видео сильного пожара в порту Бейрута
Уже несколько часов горят склады с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту, из-за чего дымом заволокло полгорода. Пострадавших и погибших, по данным ливанского красного креста, нет.
С воздуха тушить пожар помогают вертолеты армии Ливана.
Губернатор Бейрута Марван Абуд заявил ливанским СМИ, что причина пожара пока не известна, усилия властей сосредоточены на его тушении, задействованы 16 пожарных расчетов.
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