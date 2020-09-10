В подмосковном Домодедово при пожаре в квартире погибли двое людей
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожилая женщина и ее племянник погибли при пожаре в квартире в Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
Возгорание в квартире на пятом этаже произошло сегодня. "В ходе ликвидации пожара обнаружены тела 65-летней хозяйки квартиры и ее 30-летнего племянника. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, очаг возгорания находился на кухне квартиры. Точная причина возникновения пожара устанавливается.
Следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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