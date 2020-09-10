https://ria.ru/20200910/pozhar-1577021739.html

В подмосковном Домодедово при пожаре в квартире погибли двое людей

Пожилая женщина и ее племянник погибли при пожаре в квартире в Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:47

2020-09-10T10:47

2020-09-10T10:47

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пожилая женщина и ее племянник погибли при пожаре в квартире в Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По предварительным данным эксперта, очаг возгорания находился на кухне квартиры. Точная причина возникновения пожара устанавливается.Следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия