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В подмосковном Домодедово при пожаре в квартире погибли двое людей
Пожилая женщина и ее племянник погибли при пожаре в квартире в Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:47
2020-09-10T10:47
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пожилая женщина и ее племянник погибли при пожаре в квартире в Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По предварительным данным эксперта, очаг возгорания находился на кухне квартиры. Точная причина возникновения пожара устанавливается.Следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия

В подмосковном Домодедово при пожаре в квартире погибли двое людей

10:47 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожилая женщина и ее племянник погибли при пожаре в квартире в Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
Возгорание в квартире на пятом этаже произошло сегодня. "В ходе ликвидации пожара обнаружены тела 65-летней хозяйки квартиры и ее 30-летнего племянника. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, очаг возгорания находился на кухне квартиры. Точная причина возникновения пожара устанавливается.
Следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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