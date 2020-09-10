https://ria.ru/20200910/pogoda-1577016060.html

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении в четверг

Пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и крайне низким атмосферным давлением ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется лишь до +16... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T07:45

2020-09-10T07:45

2020-09-10T07:45

михаил леус

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и крайне низким атмосферным давлением ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, воздух в столице прогреется лишь до +16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц ниже нормы.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество