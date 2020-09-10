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Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении в четверг
Пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и крайне низким атмосферным давлением ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется лишь до +16... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T07:45
2020-09-10T07:45
михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и крайне низким атмосферным давлением ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, воздух в столице прогреется лишь до +16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц ниже нормы.
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РИА Новости
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении в четверг

07:45 10.09.2020
1470
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и пустая Кремлевская набережная
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пасмурная погода с дождями, порывистым ветром и крайне низким атмосферным давлением ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется лишь до +16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Преимущественно облачная погода, временами дожди, выпадет от 3 до 8 миллиметров осадков. Температура воздуха плюс 15-16 в Москве, по области плюс 13-17", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц ниже нормы.
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
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