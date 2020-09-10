https://ria.ru/20200910/perekhvat-1577052721.html

Российский МиГ-29 перехватил норвежские самолеты над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 поднимался на "перехват" над Баренцевым морем двух самолетов ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:04

2020-09-10T17:04

2020-09-10T18:41

россия

баренцево море

миг-29

норвегия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> поднимался на "перехват" над Баренцевым морем двух самолетов ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии."Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря и после разворота иностранных воздушных судов от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежскими самолетами не допущено.

https://ria.ru/20200909/perekhvat-1577005109.html

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россия

баренцево море

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, миг-29, норвегия, безопасность