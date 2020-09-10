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Российский МиГ-29 перехватил норвежские самолеты над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 поднимался на "перехват" над Баренцевым морем двух самолетов ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:04
2020-09-10T18:41
россия
баренцево море
миг-29
норвегия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> поднимался на "перехват" над Баренцевым морем двух самолетов ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии."Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря и после разворота иностранных воздушных судов от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежскими самолетами не допущено.
https://ria.ru/20200909/perekhvat-1577005109.html
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россия
баренцево море
норвегия
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россия, баренцево море, миг-29, норвегия, безопасность

Российский МиГ-29 перехватил норвежские самолеты над Баренцевым морем

17:04 10.09.2020 (обновлено: 18:41 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29 поднимался на "перехват" над Баренцевым морем двух самолетов ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Десятого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии.
"Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря и после разворота иностранных воздушных судов от государственной границы Российской Федерации благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежскими самолетами не допущено.
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
8261068
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РоссияБаренцево мореМиГ-29НорвегияБезопасность
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