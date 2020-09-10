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https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаила Ефремова "подставил" человек из его близкого окружения. Об этом он рассказал в интервью "Москве 24". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:38
2020-09-10T20:38
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости</strong>. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> "подставил" человек из его близкого окружения. Об этом он рассказал в интервью <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москве 24"</a>."Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет", — отметил он, указав, что это был мужчина, выступавший в суде.При этом Пашаев подчеркнул, что очень долго пытался отговорить своего подзащитного от этого решения. "Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", — заявил адвокат.Он выразил мнение, что чистосердечное признание в деле Ефремова было бесполезным.Пашаев защищал Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, во время которого автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в машину <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего через несколько часов.По итогам громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.В четверг в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. В отношении адвоката потерпевшей стороны — <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> — в министерстве призвали возбудить дисциплинарное производство.
https://ria.ru/20200910/pashaev-1577062438.html
https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова

20:38 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаила Ефремова "подставил" человек из его близкого окружения. Об этом он рассказал в интервью "Москве 24".
"Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет", — отметил он, указав, что это был мужчина, выступавший в суде.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 20:03
Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката
При этом Пашаев подчеркнул, что очень долго пытался отговорить своего подзащитного от этого решения.
"Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", — заявил адвокат.
Он выразил мнение, что чистосердечное признание в деле Ефремова было бесполезным.
Пашаев защищал Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы, во время которого автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в машину Сергея Захарова, погибшего через несколько часов.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 17:43
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
По итогам громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
В четверг в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. В отношении адвоката потерпевшей стороны — Александра Добровинского — в министерстве призвали возбудить дисциплинарное производство.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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