https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html

Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаила Ефремова "подставил" человек из его близкого окружения. Об этом он рассказал в интервью "Москве 24". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:38

2020-09-10T20:38

2020-09-10T20:38

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости</strong>. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> "подставил" человек из его близкого окружения. Об этом он рассказал в интервью <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москве 24"</a>."Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет", — отметил он, указав, что это был мужчина, выступавший в суде.При этом Пашаев подчеркнул, что очень долго пытался отговорить своего подзащитного от этого решения. "Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", — заявил адвокат.Он выразил мнение, что чистосердечное признание в деле Ефремова было бесполезным.Пашаев защищал Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, во время которого автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в машину <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего через несколько часов.По итогам громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.В четверг в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. В отношении адвоката потерпевшей стороны — <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> — в министерстве призвали возбудить дисциплинарное производство.

https://ria.ru/20200910/pashaev-1577062438.html

https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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