https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Цель Координационного совета (КС) оппозиции – "оседлать" протестное и оппозиционное движение в Белоруссии и "стать над всеми", заявил в четверг президент... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:02
2020-09-10T18:02
2020-09-10T18:02
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Цель Координационного совета (КС) оппозиции – "оседлать" протестное и оппозиционное движение в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и "стать над всеми", заявил в четверг президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Как отметил Лукашенко, несмотря на внешнее влияние, и внутри страны есть достаточно организаторов и проводников соответствующей политики. "Как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих Telegram-каналов. Они - десятники, сотники, тысячники - цитирую: организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки, на предприятиях по три-пять человек, а где-то - по десять на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов. После парламентских выборов они к этому готовились", - сказал президент.По его словам, люди жили в спокойной стране и думали, что так будет и дальше. "Ан нет! И сегодня они повылазили", - заметил он.Лукашенко также добавил, что в работе органов прокуратуры должны быть предупредительно-профилактические мероприятия, и они должны зависеть "от остроты ситуации".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В качестве подозреваемых по этому делу проходят два члена президиума КС – <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank">Максим Знак</a> и <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, они заключены под стражу. Между тем в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200910/aleksievich-1577014334.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Степан Краснов
Блаблабла........
15
max parus
Очередной "перехват" раскрыл коварные планы КС
11
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим знак, мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 сен – РИА Новости.
Цель Координационного совета (КС) оппозиции – "оседлать" протестное и оппозиционное движение в Белоруссии
и "стать над всеми", заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко
.
"Цель координационного совета одна - оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми. То есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. На сегодняшний день такова ситуация", - цитирует Лукашенко госагентство Белта. Такое заявление глава государства сделал, представляя в Генпрокуратуре Белоруссии нового руководителя ведомства Андрея Шведа.
Как отметил Лукашенко, несмотря на внешнее влияние, и внутри страны есть достаточно организаторов и проводников соответствующей политики. "Как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих Telegram-каналов. Они - десятники, сотники, тысячники - цитирую: организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки, на предприятиях по три-пять человек, а где-то - по десять на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов. После парламентских выборов они к этому готовились", - сказал президент.
По его словам, люди жили в спокойной стране и думали, что так будет и дальше. "Ан нет! И сегодня они повылазили", - заметил он.
Лукашенко также добавил, что в работе органов прокуратуры должны быть предупредительно-профилактические мероприятия, и они должны зависеть "от остроты ситуации".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В качестве подозреваемых по этому делу проходят два члена президиума КС – Максим Знак
и Мария Колесникова
, они заключены под стражу. Между тем в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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