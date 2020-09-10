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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577046224.html
Россия призвала Германию совместно решать все вопросы по Навальному
Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Алексеем... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:48
2020-09-10T15:48
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.Ранее постпред РФ при ОЗХО сообщил, что материалы по Навальному в ОЗХО не передавали, отметив, что, видимо, это вопрос времени.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/navalnyy-1577035027.html
https://ria.ru/20200910/lavrov-1577035561.html
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омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, омск, берлин (город), в мире

Россия призвала Германию совместно решать все вопросы по Навальному

15:48 10.09.2020
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© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Алексеем Навальным, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Ранее постпред РФ при ОЗХО сообщил, что материалы по Навальному в ОЗХО не передавали, отметив, что, видимо, это вопрос времени.
Полицейские у клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 13:50Сказано в эфире
Эксперт о "комиссии" по Навальному: нас не волнует, что скажут на ЗападеПремьер Италии Джузеппе Конте заявил о намерении Владимира Путина создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным. В Кремле опровергли это сообщение. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог Олег Матвейчев.
"Будем настаивать на том, чтобы ФРГ как ответственное государство-участник химконвенции выполнило свои обязательства и предприняло усилия, чтобы в диалоге с нами выяснить и урегулировать все вопросы, связанные с их утверждениями, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом, которое относится к группе токсичных субстанций, именуемых на Западе "новичками", - сказал Шульгин агентству.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 13:55
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОмскБерлин (город)В мире
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