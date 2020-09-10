Россия призвала Германию совместно решать все вопросы по Навальному
© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Алексеем Навальным, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Ранее постпред РФ при ОЗХО сообщил, что материалы по Навальному в ОЗХО не передавали, отметив, что, видимо, это вопрос времени.
Вчера, 13:50Сказано в эфиреЭксперт о "комиссии" по Навальному: нас не волнует, что скажут на ЗападеПремьер Италии Джузеппе Конте заявил о намерении Владимира Путина создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным. В Кремле опровергли это сообщение. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог Олег Матвейчев.
"Будем настаивать на том, чтобы ФРГ как ответственное государство-участник химконвенции выполнило свои обязательства и предприняло усилия, чтобы в диалоге с нами выяснить и урегулировать все вопросы, связанные с их утверждениями, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом, которое относится к группе токсичных субстанций, именуемых на Западе "новичками", - сказал Шульгин агентству.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.