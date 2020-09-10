https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577045355.html

Spiegel написал, что Навальный пришел в себя

Алексей Навальный снова может разговаривать и, вероятно, вспомнит, что произошло, когда ему стало плохо на борту самолета, пишет Spiegel. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:34

2020-09-10T15:34

2020-09-10T19:15

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексей Навальный</a> снова может разговаривать и, вероятно, вспомнит, что произошло, когда ему стало плохо на борту самолета, пишет <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>.По информации издания, состояние блогера по-прежнему улучшается. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей. Пока к нему пускают только медиков и жену.Ранее Spiegel со ссылкой на источники писал, что берлинская полиция увеличила количество охраняющих Навального человек. В ведомстве РИА Новости между тем заявили, что не знают, откуда журнал взял эти данные.<strong>Реакция пресс-секретаря</strong>Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, в свою очередь, назвала публикацию Spiegel сильно преувеличенной." Статья <…> содержит много фактических неточностей", — написала она в Twitter, не раскрыв подробностей.Накануне газета <a href="https://www.zeit.de/" target="_blank">Die Zeit</a> написала, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера пришел к выводу, что Навального якобы отравили новым, усовершенствованным веществом из группы "Новичок". Как утверждается в публикации, об этом веществе "мир не знал до этого нападения", но оно считается более "опасным и смертоносным". Его остатки якобы обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил.При этом один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк рассказал РИА Новости, что эти данные не могут быть правдивыми, он назвал публикацию газеты чушью."Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет", - сказал он, призвав "забыть о Новичке".<strong>Госпитализация Навального</strong>Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным осуществляются, и в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577012931.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027507.html

Юрий Ф Здоровья Алексею и успехов в борьбе с коррупцией! Я не поклонник твой, но желаю удачи, ибо органы, призванные делать эту работу, делают ее как-то вяло (и это при невероятных ранее технических возможностях). 86

Horas Grant А почему он живой то тогда, если оно такое опасное и смертоносное? 75

28

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире