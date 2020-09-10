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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577045355.html
Spiegel написал, что Навальный пришел в себя
Алексей Навальный снова может разговаривать и, вероятно, вспомнит, что произошло, когда ему стало плохо на борту самолета, пишет Spiegel. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:34
2020-09-10T19:15
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексей Навальный</a> снова может разговаривать и, вероятно, вспомнит, что произошло, когда ему стало плохо на борту самолета, пишет <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>.По информации издания, состояние блогера по-прежнему улучшается. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей. Пока к нему пускают только медиков и жену.Ранее Spiegel со ссылкой на источники писал, что берлинская полиция увеличила количество охраняющих Навального человек. В ведомстве РИА Новости между тем заявили, что не знают, откуда журнал взял эти данные.<strong>Реакция пресс-секретаря</strong>Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, в свою очередь, назвала публикацию Spiegel сильно преувеличенной." Статья &lt;…&gt; содержит много фактических неточностей", — написала она в Twitter, не раскрыв подробностей.Накануне газета <a href="https://www.zeit.de/" target="_blank">Die Zeit</a> написала, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера пришел к выводу, что Навального якобы отравили новым, усовершенствованным веществом из группы "Новичок". Как утверждается в публикации, об этом веществе "мир не знал до этого нападения", но оно считается более "опасным и смертоносным". Его остатки якобы обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил.При этом один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк рассказал РИА Новости, что эти данные не могут быть правдивыми, он назвал публикацию газеты чушью."Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет", - сказал он, призвав "забыть о Новичке".<strong>Госпитализация Навального</strong>Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным осуществляются, и в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577012931.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577027507.html
Здоровья Алексею и успехов в борьбе с коррупцией! Я не поклонник твой, но желаю удачи, ибо органы, призванные делать эту работу, делают ее как-то вяло (и это при невероятных ранее технических возможностях).
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А почему он живой то тогда, если оно такое опасное и смертоносное?
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германия
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

Spiegel написал, что Навальный пришел в себя

15:34 10.09.2020 (обновлено: 19:15 10.09.2020)
14561
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Алексей Навальный снова может разговаривать и, вероятно, вспомнит, что произошло, когда ему стало плохо на борту самолета, пишет Spiegel.
По информации издания, состояние блогера по-прежнему улучшается. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей. Пока к нему пускают только медиков и жену.
Ранее Spiegel со ссылкой на источники писал, что берлинская полиция увеличила количество охраняющих Навального человек. В ведомстве РИА Новости между тем заявили, что не знают, откуда журнал взял эти данные.
Реакция пресс-секретаря
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, в свою очередь, назвала публикацию Spiegel сильно преувеличенной.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 23:30
Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в истории с Навальным
" Статья <…> содержит много фактических неточностей", — написала она в Twitter, не раскрыв подробностей.
Накануне газета Die Zeit написала, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера пришел к выводу, что Навального якобы отравили новым, усовершенствованным веществом из группы "Новичок". Как утверждается в публикации, об этом веществе "мир не знал до этого нападения", но оно считается более "опасным и смертоносным". Его остатки якобы обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил.
При этом один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк рассказал РИА Новости, что эти данные не могут быть правдивыми, он назвал публикацию газеты чушью.
"Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет", - сказал он, призвав "забыть о Новичке".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
Госпитализация Навального
Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений, российская сторона направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.
Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным осуществляются, и в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:18
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
47171037
Обсудить 28
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Здоровья Алексею и успехов в борьбе с коррупцией! Я не поклонник твой, но желаю удачи, ибо органы, призванные делать эту работу, делают ее как-то вяло (и это при невероятных ранее технических возможностях).
10 сентября, 16:54
Юрий ФЮрий Ф
52301129
А почему он живой то тогда, если оно такое опасное и смертоносное?
10 сентября, 15:56
Horas GrantHoras Grant
38700327
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